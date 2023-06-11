الشباب والرياضة تبدأ خطة مكثفة للأنشطة بشمال سيناء

بدأت وزارة الشباب والرياضة تنفيذ عدد من الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري وجامعة سيناء بمحافظة شمال سيناء من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء.

ويشهد تلك الفعاليات جيهان حنفي - وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء وإيهاب حسن عبدالوهاب - مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، مهندس محمد السيد نائب المدير التنفيذي لشركة المدن وإيمان عثمان مدير عام الموهوبين بوزارة الشباب والرياضة، وعدد من القيادات في محافظة شمال سيناء.

وتتضمن فعاليات اليوم تفقد الأنشطة الترويحية بالتعاون مع مؤسسة ويل اسبرنج بجامعة سيناء، يعقبها الندوة التثقيفية بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري وتكريم نماذج من أسر الشهداء والمصابين .

كما تشمل الفعاليات افتتاح المبادرة المجتمعية أنت الأغلى بمدرسة الشهيد عقيد / أحمد شحاته توازيًا مع انطلاق المبادرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمدارس الشيخ زويد الإعدادية بنات، بئر العبد الإعدادية بنات، نجع شبانه الابتدائية، كذا افتتاح مركز التخاطب والتكامل الحسي وتنمية المهارات بنادي قادرون باختلاف.

وتختتم الفعاليات بتفقد عدد من المشروعات والمبادرات المجتمعية بمركز شباب العريش.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة حريصة على تكثيف الأنشطة والمشروعات بمختلف المحافظات وخصوصًا المحافظات الحدودية.