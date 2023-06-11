الأحد 11 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

مديرية عمل القاهرة تبحث سبل التعاون لتوفير فرص عمل للشباب بأفريقيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بالقاهرة ، بشأن لقاء مع مستشار الاستثمار فى سفارة افريقيا الوسطى فى مصر لبحث فتح أسواق للعمالة المصرية بالدول الافريقية وتوفير التدريب والتأهيل للشباب المصرى والافريقى ، فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين لتوفير مزيد من فرص العمل والتدريب للشباب من الجنسين فى اطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب وتطوير قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل .

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التعاون مع دولة افريقيا الوسطى

وأوضح احمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة فى تقريره للوزارة ، أنه عقد لقاء مع المستشار اسماعيل ابو ضباب مستشار الاسثتمار فى سفارة افريقيا الوسطى فى مصر ، وذلك لبحث سبل التعاون مع دولة افريقيا الوسطى وبعض الدول الافريقية لفتح اسواق للعمالة المصرية بالدول الافريقية وتوفير التدريب والتأهيل للشباب المصرى والافريقى وبحث ايضا تأهيل وتوفير بيئة عمل واستثمار فى السوق الافريقى ، حيث افاد المستشار ان سوق الاستثمار والعمل فى دول افريقية مازال بكراُ فى مجالات متعدة على سبيل المثال الفحم – التنقيب – التشيد والبناء – والمشروعات الصغيرة وغيرها من المجالات .


واكد مدير المديرية على اهتمام وزير العمل بضروة توفير فرص عمل للشباب المصرى والاستفادة من الخبرات المصرية بعد تدربيهم وتأهليهم والدليل على ذلك ما يقدمه مركز تدريب شهداء الكتبية 103 صاعقة فى هذا الاطار حيث يقوم بتدريب وتأهيل الشباب من الجنسين لدخول سوق العمل فى مصر وخارجها ، مشيراً إلى انه قد اتقق الطرفان على  التنسيق لدعوة مدير المديرية لزيارة سفارة أفريقيا الوسطى بالقاهرة بحضور معالى السفير ومستشارى الثقافة والاعلام والاستثمار بالسفارة لبحث فى هذه الملفات وسبل تفعليها .

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