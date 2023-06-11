أسباب انتشار فيروس كورونا بالعالم.. والصين صاحبة الوباء

عاد الحديث عن أصل كورونا إلى الواجهة، مجدداً فقد كشف محققين أميركيين، عن أدلة تشير لتسرب فيروس كورونا من معهد في مدينة ووهان الصينية بعد تجارب بالتعاون مع الجيش الصيني، وفق العربية نت.

كما قالوا أن علماء صينيين كانوا يديرون مشروعا سريا يتضمن تجارب خطيرة كانت سبب تفشي فيروس كورونا، وفق تقرير نشرته صحيفة "التايمز".

وأوضح المحققون أن العلماء جمعوا بالتعاون مع الجيش الصيني مسببات لأمراض قاتلة في ووهان قبيل تفشي كوفيد 19.

وفي وقت سابق، فجر عالم حكومي صيني كبير سابق مفاجأة حول الأمر، قائلاً إنه لا ينبغي استبعاد فرضية تسرب كورونا من مختبر.

وأوضح البروفسور جورج غاو، عالم الفيروسات والمناعة الرائد عالمياً والرئيس السابق للمركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، في مقابلة مع شبكة "بي بي سي" البريطانية، أنه "يمكنك دائماً الشك في أي شيء. هذا علم. لا تستبعد أي شيء".

كما أضاف أنه تم إجراء نوع من التحقيق الرسمي في مختبر ووهان، في إشارة محتملة إلى أن الحكومة الصينية ربما تكون قد أخذت نظرية التسرب في المختبر على محمل الجد دون أن تكشف ذلك في العلن.

يذكر أنه عام 2021، أعلن خبراء منظمة الصحة العالمية المكلفين البحث في منشأ كوفيد - 19، بعد قضائهم 4 أسابيع في ووهان، أنهم لم يتمكنوا من كشف أصول الفيروس، معتبرين أن نظرية تسربه من مختبر "مستبعدة للغاية" من دون تمكنهم من تحديد الحيوان المسؤول عن نقل الوباء إلى البشر.

والعام الماضي، أجرى الخبراء تحقيقاً آخر حول منشأ كوفيد - 19، لكنهم لم يتوصلوا إلى نتائج حاسمة، وذلك يرجع إلى حد كبير لنقص البيانات الواردة من الصين، وفق قولهم.

فيما ترى وزارة الطاقة الأميركية أن الفيروس ربما تسرب بعد حادث مختبر، وهي بذلك تتفق مع تقييمات مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي".



