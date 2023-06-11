موعد السوبر الأوروبي بين مانشستر سيتي وإشبيلية

ضرب مانشستر سيتي موعدا في نهائي بطولة السوبر الأوروبي أمام إشبيلية بعد تتويج السيتي بدوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلان.

ويشارك إشبيلية بصفته بطل الدوري الأوروبي في نسخة 2023 بعد فوزه على روما الايطالي بركلات الترجيح ليحصد اللقب للمرة السابعة في تاريخه.

موعد السوبر الأوروبي

تستضيف إثينا العاصمة اليونانية مباراة السوبر الأوروبي بين مانشستر سيتي وإشبيلية يوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر.

ويعد ريال مدريد حامل لقب النسخة الماضية من بطولة السوبر الأوروبي بعد فوزه على آينتراخت فرانكفورت الألمانى.

نجح مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا في تحقيق ثلاثية تاريخية في الموسم الحالي وهي التتويج بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وكان مانشستر سيتي قد حسم لقب الدوري الإنجليزي بعد صراع مع أرسنال حتى الأمتار الأخيرة، ليحافظ على اللقب، ثم فاز ببطولة كأس الاتحاد الانجليزي على حساب جاره مانشستر يونايتد، ليكمل الثلاثية بدوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلان.

حقق فريق مانشستر سيتي لقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على إنتر ميلان بهدف دون رد في المباراة النهائية والتي جمعت بينهما اليوم على ملعب أتاتورك الأولمبي في تركيا.

وكان مانشستر سيتي قد تأهل للمباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد الإسباني، بينما تأهل فريق إنتر ميلان على حساب مواطنه إي سي ميلان.

أصبح نادي مانشستر سيتي، سادس فريق إنجليزي يتوج بدوري أبطال أوروبا بعد أن حسم اللقب بفوزه على إنتر ميلان الإيطالي.

وانضم مانشستر سيتي إلى قائمة الفرق الإنجليزية التي حصدت لقب أوروبا وهم أستون فيلا وتشيلسي وليفربول ومانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست.