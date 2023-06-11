مانشستر سيتي يسيطر على الأرقام القياسية بدوري أبطال أوروبا

سيطر مانشستر سيتي على أبرز سجلات النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على إنتر ميلان في النهائي.

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فاز السيتي ببطولة دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، ليتمكن من تحقيق الثلاثية التاريخية، عقب تتويجه محليا بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.

مانشستر سيتي

وأصبح مانشستر سيتي ثاني فريق إنجليزي يحقق الثلاثية بعد مانشستر يونايتد في 1999.

وتمكن الإسباني بيب جوارديولا، من تحقيق رقم فريد بالفوز بالثلاثية مع فريقين مختلفين، وهما برشلونة في 2009 والسيتي هذا العام، ليصبح أول مدير فني في التاريخ يحقق ذلك الإنجاز.

أرقام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023

مانشستر سيتي الفريق صاحب أكبر عدد من الأهداف في المسابقة بواقع 32 هدفا.

بالإضافة إلى ذلك، يمتلك هداف النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، وهو النرويجي إيرلينج هالاند ، برصيد 12 هدفًا.

إيرلينج هالاند

وبالمثل، يمتلك اللاعب الأكثر صناعة للأهداف في دوري الأبطال أوروبا هذا الموسم ، وهو البلجيكي كيفن دي بروين برصيد 7 أهداف.

كيفن دي بروين

كما يحتل الصدارة من حيث دقة التمريرات في البطولة، بنسبة 90.2٪.

ويحتل المركز الثاني من حيث الشباك النظيفة ، بـ 8 مباريات ، بالتساوي مع الوصيف إنتر ميلان.