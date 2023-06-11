بالأرقام.. ماذا قدم هالاند في موسمه الأول بقميص مانشستر سيتي

قاد النجم النرويجي إيرلنج هالاند فريق مانشستر سيتي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على إنتر ميلان بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما على ملعب أتاتورك الأولمبي في تركيا.

وتعد هذه هي البطولة الثالثة التي يتوج بها هالاند في موسمه الأول بقميص مانشستر سيتي بعد التتويج بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ليحقق السماوي ثلاثية تاريخية تحت قيادة المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا.

وعلى مستوى الألقاب الشخصية الفردية حصل هالاند على لقب هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 36 هدف بفارق 6 أهداف عن هاري كين مهاجم توتنهام الذي يأتي وصيفًا بـ30 هدفا.

كما حصل النجم النرويجي الدولي على لقب هداف دوري أبطال أوروبا النسخة الحالية برصيد 12 هدفًا بفارق 4 أهداف عن محمد صلاح نجح ليفربول والذي يأتي في المركز الثاني برصيد 8 أهداف.

كما حصل هالاند على جائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز للموسم المنقضي، وأكثر من ساهم في أهداف بأبطال أوروبا وأكثر من ساهم في أهداف البريميرليغ.

السيتي بطلا لأوروبا للمرة الأولى في تاريخه

وحقق مانشستر سيتي لقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على إنتر ميلان بهدف دون رد في المباراة النهائية سجله رودريغو هيرنانديز في الدقيقة 68.

وكان مانشستر سيتي قد تأهل للمباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد الإسباني، بينما تأهل فريق إنتر ميلان على حساب مواطنه إي سي ميلان.