أرقام هالاند فى دورى أبطال أوروبا 2023

يقدم ايرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتى الإنجليزى، مستوى مميز في الموسم الحالي بمختلف المسابقات ونجح في مساعدة فريقه فى الوصول الى نهائي مسابقة دورى أبطال أوروبا بالموسم الحالى 2022-2023.

يستعد مانشستر سيتي لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي في العاشرة مساء السبت، على ملعب "أتاتورك الأولمبي" في مدينة إسطنبول التركية، على لقب بطولة دوري أبطال أوروبا.

وينفرد هالاند بصدارة ترتيب هدافى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعدما أحرز 12 هدفا خلال مشاركته فى 10 مباريات كما صنع هدفا وحيدا.

وتأتي أرقام هالاند أمام 16 فريقًا مختلفًا في دوري أبطال أوروبا وسجل ضد 13 منهم، فقط أياكس ومانشستر سيتي (عندما كان في دورتموند) وريال مدريد فشل في هز شباكهم بالبطولة.

ويعد نادي إشبيلية الأكثر استقبالا لأهداف هالاند في دوري أبطال أوروبا، بواقع 6 أهداف خلال 3 مباريات.

وإجمالا لعب هالاند 29 مباراة في دوري أبطال أوروبا استطاع تسجيل 35 هدفا حيث سجل مع سالزبورج: 6 مباريات، 8 أهداف ومع بوروسيا دورتموند: 13 مباراة، 15 هدفًا ومع مانشستر سيتي: 10 مباريات، 12 هدفًا.

وتأهل مانشستر سيتي للمباراة الثانية للمرة الثانية في تاريخه بينما وصل إنتر ميلان للنهائي للمرة الأولى منذ 2010.

وكان مانشستر سيتي قد حقق مفاجأة كبرى بإقصاء ريال مدريد من نصف النهائي بنتيجة 5-1 في إجمالي مباراتي الذهاب والإياب.

ويسعى بيب جوارديولا للفوز بالبطولة الثالثة هذا الموسم بعدما نجح في التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.

ولم يسبق للمدرب الإسباني التتويج بدوري أبطال أوروبا سوى مع برشلونة.