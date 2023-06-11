104 لجان امتحانية لاستقبال طلاب الثانوية العامة

اشار محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، إلى أنه تم الإنتهاء من تجهيز 104 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لإستقبال 37 ألف و 179 طالب وطالبة .

فضلا عن فرش وتجهيز 22 استراحة لاستضافة المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذا الإنتهاء من تجهيز مقر مركز توزيع صناديق الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة ، مشيرا إلى أنه تم مراجعة كافة التعليمات والضوابط الصادرة من وزارة التربية والتعليم لضمان انتظام سير العملية الإمتحانية بكافة اللجان .

كما تم التنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية لحماية وتأمين اللجان الامتحانية وخطوط سيرسيارات توزيع صناديق الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة وصولا إلى لجنة النظام والمراقبة بالقاهرة.

لافتاً إلى وضع خطة عمل محكمة بالتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية ومديريات الخدمات والوحدات المحلية لضمان تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستى اللازم.