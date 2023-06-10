نجل شقيق عبد الحليم حافظ غاضب ورسالة نارية للأوبرا.. أعرف القصة

أثار محمد شبانة، نجل شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، حالة من الجدل، بعد أن شن هجومًا على الأوبرا عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، عقب حفل إحياء ذكرى العندليب الأسمر الذي أقيم أمس الجمعة.

عبد الحليم حافظ

نجل شقيق عبد الحليم حافظ يشن هجومًا على الأوبرا

علق نجل شقيق عبد الحليم حافظ على إحياء ذكرى عمه دون دعوة العائلة، قائلا عبر حسابه الرسمي على فيسبوك : «كيف يكون هناك حفل كبير بمناسبة ذكرى ميلاد حليم وفي دار الأوبرا المصرية وبرعاية وزارة الثقافة ولا تقوم هذه الهيئات بدعوة عائلة العندليب كيف! مع العلم أن حليم ليس شخصية عامة في نظر القانون بل شخصية مشهورة ولا يجوز استخدام اسمه أو صورته للترويج لحفل».

وتابع محمد شبانة نجل شقيق عبد الحليم حافظ :«ده بالنسبة للقانون ونحن أسرته نشجع هذه الحفلات ومبادرات الدولة، ولكن تجاهل السادة المنظمين قد يدفعنا لغير ذلك في المستقبل».

نجل شقيق عبد الحليم حافظ

شبانة يحذر من استخدام الذكاء الاصطناعي لصوت عبد الحليم

حذر محمد شبانه نجل شقيق عبد الحليم حافظ من استخدام الذكاء الاصطناعي لصوت عمه، قائلًا إن القانون يجرم استخدام أصوات المشاهير والفنانين عبر تقنية الذكاء الاصطناعي، دون الرجوع إلى الورثة، لافتا إلى أن جمهور العندليب الأسمر من بين أسرته، مشيرا إلى أن القانون يجرم استخدام أصوات المشاهير والفنانين عبر تقنية الذكاء الاصطناعي، دون الرجوع إلى الورثة.

عبد الحليم حافظ

حفل عبد الحليم حافظ في الأوبرا

أقيمت احتفالية بالأمس في دار الأبرا المصرية لإحياء ذكرى العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وقدم الحفل عدد من مطربي الأوبرا، أبرزهم، وليد حيدر، أحمد عفت، فرح الموجي، محمد حسن، وغيرهم من مطربي الأوبرا.

وضمت أغنيات الحفل الذي يقدمها المطربين «موعود، صافيني مرة، كامل الأوصاف، حاجة غريبة، نعم يا حبيبي نعم، تعالى أقولك»، وغيرها من الأغنيات.

وشمل الحفل باقة رائعة من أغاني عبد الحليم حافظ مع عمالقة التلحين، منها "قوللي حاجة - ضي القناديل - يا قلبي يا خالي" لمحمد عبد الوهاب، "الحلوة - حلفنى" لكمال الطويل، "أقول ما قولش - حبيبها" لمحمد الموجي، "تعالي اقولك - بكرة وبعده" لمنير مراد، "حبيبتي من تكون" لبليغ حمدي، "احتار خيالي" لحسين جنيد.