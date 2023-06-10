التموين: لم يحدث أزمة في أية سلعة خلال فترة "كورونا".. استهلاك المصريين تضاعف

تعمل الدولة المصرية على توفير السلع للمواطنين، والاحتفاظ بأرصدة من السلع الاستراتيجية، ونجحت الدولة في توفير كل احتياجات المصريين من السلع، ولم يحدث نقص في أية سلعة.

توفير احتياطات 6 شهور من السلع الأساسية:

وأكد إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن دور الدولة هو تأمين الاحتياجات من خلال تنوع سلاسل الإمداد والاحتفاظ بأرصدة من السلع الاستراتيجية، منوهًا أن الدولة نجحت في توفير كل احتياجات المصريين من السلع.

وأوضح أنه لم تحدث أية أزمة بخصوص عدم إتاحة سلعة من السلع للمواطنين حتى في أزمة كورونا، مضيفًا: "استهلاك المصريين تضاعف 3 مرات خلال أزمة كورونا"، وجاء سبب زيادة استهلاك المصريين خلال الأزمة، هو الخوف من عدم وجود السلع، وجاء ذلك خلال تصريحات له ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر شاشة "النهار".

وأشار إلى أن دور الدولة هو التدخل في حالة ارتفاع أسعار سلعة معينة، وتتم عملية تدخل الدولة لتوفير وزيادة العرض من هذه السلعة لعمل توازن وضبط للسوق، مؤكدًا أن هناك وفرة في السلع وأرصدة آمنة من السلع الأساسية والاستراتيجية.

ونوه أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه منذ أزمة كورونا بتوفير احتياطات 6 شهور من السلع الأساسية، والمستودعات الاستراتيجية تضمن سلامة وجودة المنتجات، بجانب أيضًا تأمين مخزون استراتيجي من السلع، مشيرًا إلى أن مخصصات الدعم في الغذاء بالموازنة زادت للضعف بسبب ارتفاع الأسعار العالمي الذي يشهده السوق.

وفي نفس السياق، تحدث عشماوي، أنه سبق وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاستعانة بمكاتب استشارية من جهات عدة لوضع مواصفات وخصائص تلك المستودعات النوعية من الناحية الإنشائية والصحية والفنية والتشغيلية وسهمت جهات كثيرة سواء من القطاع الحكومي، أو من القطاع الخاص المحلي والأجنبي في إعداد تلك المواصفات، وتم الاطلاع على هذه المواصفات والمتطلبات الفنية لتلك المستودعات الاستراتيجية من جهات عدة متخصصة حتى تم اختيار المكتب الاستشاري للكلية الفنية العسكرية ليكون استشاري المشروع.

ولفت أن تلك المساحات التخزينية في تلك المستودعات ستكون حجر زاوية في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية للدولة وكذا رفع تصنيف الدولة المصرية فى مؤشر الأمن الغذائي العالمي Food Security Index، كما ستخدم هذه المستودعات الاستراتيجية البورصة المصرية للسلع.