التموين: اللحوم السودانية تصل للمحافظات تباعًا وتنوع المناشئ لتغطية احتياجات المواطنين

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي قيام الوزارة بتنويع مناشئ استيراد اللحوم لتأمين احتياجات المواطنين.

وردًا على سؤال" للوفد " حول عدم وصول اللحوم السودانية للمحافظات قال المصيلحى لا شك أن الحرب السودانية أثرت في إمداد العجول الحية وبالتالى حدث نقص من المعروض ولكن على الفور قامت وزارة التموين بتعدد مناشئ اللحوم ويوميا يتم طرح ١٥٠ رأس ماشية مذبوحة فى المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين.

وسوف تصل اللحوم لكل المحافظات تباعا مع تتابع وصول شحنات العجول الحية، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم على هامش وضع حجر الأساس لأول مخزن استراتيجي بمحافظة السويس على مساحة 10 أفدنة باستثمارات 1.5 مليار جنيه.

توريد لحوم حية:

وأضاف أن الوزارة قامت بالتعاقد على توريد لحوم حية من جيبوتي ووصلت أول شحنة منذ أيام بالإضافة إلى استئناف تدفق العجول الحية من السودان بشكل أفضل مما كانت عليه فى بداية الحرب وحاليا يتم التوريد بمعدل 150 رأس يوميًا يتم نقلها بالصنادل في النيل إلى مجزر أسوان.



وأوضح المصيلحي أنه تم التعاقد على لحوم مجمدة من البرازيل والهند لزيادة المطروح في الأسواق خلال الفترة القادمة.



وأشار إلى أن الوزارة قامت بالاتفاق مع وزارة الأوقاف لتنفيذ صكوك الأضاحي.