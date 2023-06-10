وصلة رقص خيري رمضان في حفل زفاف نجله| ظهور خاص لزوجته (فيديو)

تصدر اسم الإعلامي خيري رمضان مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات بحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد احتفاله بزفاف ابنه أحمد بأحد الفنادق الكبرى، بحضور عدد من الإعلاميين والمشاهير.

خيري رمضان

خيري رمضان يرقص على أنغام أغنية "سالكة":

انتشرت مجموعة من الفيديوهات والصور على مواقع التواصل الاجتماعي من حفل الزفاف لرقص خيري رمضان مع زوجته سهير وفرحتهما بزفاف ابنهما.

ونشر الحساب الرسمي لقناة «القاهرة والناس» مقطع فيديو للإعلامي خيري رمضان وهو يرقص على أنغام أغنية "سالكة" لويجز وحسن شاكوش.

نجوم الوسط الفني والإعلام في حفل زفاف نجل خيري رمضان:

وحرص مجموعة كبيرة من المشاهير على حضور حفل زفاف ابن خيري رمضان، ومن بينهم منى الشاذلي، رضوى الشربيني، دعاء عامر، أحمد شوبير، تامر أمين وابنته نور، وغيرهم من مشاهير الإعلام.

حفل زفاف نجل خيري رمضان

كما حضر رئيس لجنة الإعلام في مجلس الشيوخ، الكاتب الصحفي محمود مسلم، وعمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، والإعلامية لميس الحديدي، والكاتب الصحفي محمد هاني وزوجته الإعلامية سهير جودة، والكاتب الصحفي مجدي الجلاد.

حفل زفاف نجل خيري رمضان

ما لا تعرفه عن خيري رمضان:

خيري رمضان، هو صحفي مصري ولد في محافظة الدقهلية عام 1963، تخرج في كلية الآداب قسم الصحافة من جامعة أسيوط، التحق بجريدة أخبار اليوم، وهو لا يزال طالب في الفرقة الأولى بالكلية، في عام 1982، ثم انتقل بعد ذلك إلى جريدة الأهرام في عام 1984.

سافر إلى الخليج عام 1990 ليعمل كسكرتير تحرير بمجلة زهرة الخليج، وعاد إلى مصر عام 1996 والتحق بالأهرام مرة أخرى، وأصبح رئيس قسم التحقيقات بمجلة الأهرام العربي ثم مديرًا للتحرير حتى يوليو عام 2005، ثم انتقل للأهرام وأصبح فيها نائبًا لرئيس التحرير وعضوًا بالمكتب المركزي، ثم مشرفًا على بريد الجمعة.

خيري رمضان

بداية ظهوره الإعلامي:

قدم خيري رمضان الكثير من البرامج كان أولها «مصر النهاردة» الذي حل بدلًا من البيت بيتك على الفضائية المصرية، واستمر فيه حتى أعلن استقالته في مارس 2011، ثم قدم برنامج «القاهرة اليوم» على قنوات أوربت، وأيضًا يقوم بكتابة 3 مقالات أسبوعية بجريدة المصري اليوم بعنوان «يوم ويوم»، ويعمل الآن مذيعًا في قناة القاهرة والناس.