السالم يعود إلى الخليج بعد 6 أعوام ورحيل ثنائي الفريق

اعلن الفريق الاول لكرة القدم بنادي الخليج التعاقد مع اللاعب عبد الله السالم، لدعم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، بعد غياب 6 أعوام عن صفوف الفريق.

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غاب السالم عن الخليج لفترة تنقل بينها بين اندية الاتفاق والفيحاء والنصر، وفقًا لما نشره الفريق الشرقي من خلال حسابه الرسمي، اليوم السبت.

عبدالله السالم ثاني صفقات الخليج

انتقل اللاعب عبد الله السالم صاحب الـ 30 عاماً إلى صفوف فريقه السابق الخليج، بعقد لمدة موسمين تنتهي بنهاية شهر يونيو من عام 2025.

ليصبح السالم هو ثاني صفقات نادي الخليج في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد التعاقد مع اللاعب بندر المطيري لدعم مركز الظهير الأيسر، والذي وقع أيضًا حتى يونيو 2025.

الخليج يفسخ عقود محترفيه

وكان نادي الخليج قد قام بفسخ عقود الثنائي المحترف في صفوفه موراتو واللاعب دوجلاس.

رحب نادي الخليج في بيان رسمي بعوده لاعبهم القديم لصفوف الفريق، والتي كانت من خلال فيديو عبر لحساب الرسمي للنادي بمواقع التواصل الاجتماعي حمل أغنية "راجعين يا هوى راجعين" للفنانة اللبنانية فيروز.

وأتبع فيديو تقديم اللاعب مقطع اخر تضمن أبرز أهداف اللاعب بقميص الخليج خلال فترته الاولى قبل الرحيل، والتي كانت قبل 6 مواسم، وانتهى الفيديو بتصريح من اللاعب قال فيه: "رجعت لبيتي من جديد".

شارك عبد الله السالم مع الاتفاق في الموسم الماضي بدوري المحترفين خلال 21 مباراة، 3 مواجهات منها بصفة أساسيه، وتمكن اللاعب من تسجيل هدف وحيد وصنع آخر.

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