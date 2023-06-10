رياض محرز بديلا في مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان بنهائي أبطال اوروبا

أعلن الجهاز الفني لفريقي مانشستر سيتي وانتر ميلان تشكيل الفريقين الذي سيخوض مواجهة اليوم السبت، على ملعب ستاد اتاتورك الاولمبي، في نهائي دوري أبطال أوروبا لنسخة الموسم الحالي 2022-2023.

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تنطلق مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادي عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

بدلاء مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان في النهائي

وأعلن جوارديولا تشكيل الفريق الذي خلى من وجود النجم الجزائري رياض محرز والذي تواجد على مقاعد البدلاء رفقة كل من اورتيجا وفيل فودين ووكر وكارسون وفيليبس ولابورت والفاريز وجوميز وبالمر ولويس.

على الجانب الأخر، تواجد النجم الأرميني هنريك مخيتريان على مقاعد البدلاء مع البلجيكي روميلو لوكاكو الذي جاء خارج تشكيل انتر ميلان الأساسي في لقاء اليوم، بينما شهد التشكيل الأساسي عودة اللاعب بروزوفيتش لقائمة الـ11 لاعب التي ستبدأ المباراة.

تشكيل مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان

وبدأ بيب جوارديولا مباراة انتر ميلان بتشكيل مكون من إيدرسون مورايس في حراسة المرمى، وفي حط الدفاع روبين دياز ومانويل أكانجي وناثان أكي، وفي خط الوسط رودري وجون ستونز وإلكاي جوندوجان وكيفن دي بروين، وفي خط الهجوم برناردو سيلفا وجاك جريليش وإيرلينج هالاند.

على الجانب الأخر دخل انتر ميلان مباراة مانشستر سيتي بتشكيل مكون من أندريه أونانا في حراسة المرمى، وأتشيربي وباستوني ودارميان في خط الدفاع، ودومفيريس وباريلا وتشالهانوجلو ومارسيلو بروزوفيتش ودي ماركو في خط الوسط، وفي خط الهجوم لاوتارو مارتينيز وإيدين دجيكو.

تأهل مانشستر سيتي من الدور نصف النهائي بعدما أقصى نظيره ريال مدريد، بعدما فاز عليه بنتيجة 5-1 لمجموع مواجهتي الذهاب والإياب.

على الجانب الأخر تأهل فريق انتر ميلان بعدما اقصى نظيره ميلان بالفوز عليه ذهابًا 2-0 وبهدف نظيف في لقاء الإياب.

تنقل مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان من خلال 15 قناة مباشرة في العالم والوطن العربي، ومنها قنوات بي إن سبورت مباشرة في الوطن العربي وذلك من خلال قنوات beIN Sports HD 1 Premium وقناة beIN Sports HD 2 Premium وقناة beIN Sports HD 1 English بتعليق عصام الشوالي وحسن العيدروس.

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