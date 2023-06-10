جدل في السعودية حول تطبيقات التوطين| فيديو

يصوت مجلس الشورى السعودي، يوم الإثنين المقبل، على توصيات تقرير هيئة النقل بعد مطالبة أحد الأعضاء لتطبيق نظام التوطين لمندوبي تطبيقات التوصيل والنقل، ما أثار موجة عارمة من الجدل بين الأوساط السعودية عبر منصت التواصل الاجتماعي.

الكثير من الجدل حول جدوى تطبيقه وأن أعداد العاملين بما فيهم الأجانب بالكاد تغطي معدلات الطلب العالية، وتوطين مندوبي تطبيقات النقل والتوصيل بين مد وجذر، ويرتكز الجدل المثار إلى أن أغلب مندوبي شركات التوصيل والنقل التابعين لهئية النقل السعودية من الأجانب.

هيئة النقل السعودية:

واقع حبيس بين أنظمة تحفيزية من جهة، ومطالبات بفرض قانون لتطبيق نسب التوطين من جهة أخرى، وكانت المحاولات توجه مجلس الشورى للتصويت في جلسته المقبلة لتوصيات تقرير هيئة النقل لتطبيق نظام التوطين للمندوبين بشكل عاجل.

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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