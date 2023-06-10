نائب محافظ البحيرة تتفقد استعدادات امتحانات الثانوية العامة بكفر الدوار

أجرت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، جولة ميدانية على عدد من المدارس بمركز ومدينة كفر الدوار، رافقها خلالها اللواء عبدالعزيز قطاطو، رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، وإبراهيم عمر، مدير الإدارة التعليمية بإدارة بندر كفر الدوار، وذلك للتأكد من جاهزية اللجان والاستراحات كافة بنطاق المركز، وذلك قبيل ساعات من بدء مارثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ والتي ستنطلق بعد غد الإثنين الموافق ١٢ يونيو.

وتفقدت بلبع، مدرسة الحديثة الإعدادية بنات، وهى إحدى المدارس المقرر انعقاد لجان امتحانات الثانوية العامة بها ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات بها ٤١٥ طالبًا وطالبة ( أدبي ١٨٢ - علمي علوم ٢٢٩ - علمي رياضة ٤ ) واطمأنت على جاهزية اللجنة لاستقبال الطلاب واطمأنت على الكثافة المقررة للطلاب داخل اللجان.

ووجهت بضرورة الالتزام باللوحات الإرشادية والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية واستلام الكاشف الإلكتروني وكتاب المفاهيم الخاص بجميع التخصصات.

وشددت على تكثيف أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة والمراوح والمبردات لخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وكذا مراجعة وضع الكاميرات الموجودة داخل اللجان ودهان الحوائط وإزالة ما بها من رسومات ورفع كفاءة الطرق المؤدية للجان وتأمين اللجان داخل وخارج المدارس.

وواصلت الدكتورة نهال بلبع جولتها بتفقد مدرسة صلاح سالم الثانوية ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات بها ٦٢٠ طالبًا وطالبة (أدبي ١٢١ - علمي علوم ٣٣٢ - علمي رياضة ١٦٧ ).

وخلال الجولة شددت نائب محافظ البحيرة على مشرفي اللجان بضرورة دخول الطلاب للجان من دون أي أجهزة إلكترونية (هواتف محمولة، سماعات) وحظر وسائل الغش ومراجعة الأمن على البوابات.

وقامت بتفقد استراحة مدرسة الحدائق الإعدادية بنين وهى عبارة عن ثلاث حجرات وغرفة معيشة وتتسع لـ ٢٣ من المراقبين والملاحظين وهى مجهزة بوسائل الإعاشة والإقامة بها.

ووجهت مشرفي الاستراحات بتذليل العقبات كافة أمام المراقبين والعمل على توفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المعلم وضيوف المحافظة.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالإدارة التعليمية ببندر كفر الدوار يبلغ ٦٢٨٩ طالبًا وطالبة ( ٣٤٢٢ علمي علوم و٤٤٤ علمي رياضة و١٥٢٣ أدبي)، كما يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالإدارة التعليمية بمركز كفر الدوار ٥٤٠ طالبًا وطالبة (علمي علوم ٤٨٦ - علمي رياضة ١٩ - أدبي ٣٥).