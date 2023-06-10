سكرتير بنى سويف يعاين موقع هبوط أرضى مفاجئ بمدخل قرية باروط

سكرتير بنى سويف يعاين موقع هبوط أرضى

كلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، السكرتير العام المساعد بمتابعة الإجراءات والخطوات اللازمة بشأن حدوث هبوط أرضى محدود أمام مدخل قرية باروط على الطريق الزراعي، وذلك للوقوف على أسباب الهبوط المفاجئ والاتفاق على تنفيذ الحلول الواجبة في هذا الشأن.

وتنفيذًا لتلك التكليفات، انتقل السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، لموقع الهبوط المفاجئ الكائن على عداية نفقية وخط مياه رئيسي مار بالطريق بمدخل القرية، إذ تم معاينة الوضع على الطبيعة، وفي حضور المختصين من الوحدة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والمرور.

وأكد السكرتير العام المساعد إلى تواصله مع المحافظ ومتابعة المستمرة للإجراءات المنفذة، إذ تم عمل حواجز بموقع الهبوط كإجراء احترازي لتأمين الحركة المرورية بمحيط الجزء الهابط واستدعاء المختصين من شركة المياه والوحدة المحلية والمرور؛ لدراسة الوضع على أرض الواقع والاتفاق على تنفيذ الإجراءات الحلول المناسبة فنيًا، مع تأكيد قيام المرور بالإشراف والمتابعة على تيسير الحركة المرورية بمحيط الأعمال.

ورافق السكرتير العام المساعد هاني الجويلي، رئيس مركز ومدينة بني سويف، والمسؤولون بإدارة الأزمات والمرور وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئيس قرية باروط.

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