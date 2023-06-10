تعليق والدة "بطلة من ذوي الهمم" بعد فوزها بذهبية الرمح بفرنسا

دورة الألعاب العالمية.. كشفت والدة سامية محمد، الحاصلة على ذهبية الرمح من ذوي الاحتياجات الخاصة، تفاصيل فوز ابنتها بالميدالية الذهبية في الرمح بدورة الألعاب العالمية، المقامة في فرنسا، قائلة: "إنها مجتهدة وصبورة ولكل مجتهد نصيب".

وتابعت والدة اللاعبة سامية محمد، أن ابنتها ستعود مع بعثة المنتخب، غدًا الأحد، إلى مصر على خير بإذن الله، مطالبة بتسليط الضوء على هذه النماذج المشرفة في الإعلام ، قائلة: "ولادنا من ذوي الهمم المتفوقين لم يأخذوا حقهم في الشهرة عبر وسائل الإعلام".

أبطال ذوي الهمم في مصر:

وأضافت أن هذه النماذج ينبغي أن تكون قدوة للشباب بصفة عامة ليس لذوي الاحتياجات الخاصة فقط، مؤكدة أن ابنتها اجتهدت حتى توجت بالميدالية الذهبية.

ومن جانبها، هنأتها الإعلامية عزة مصطفى، على تتويج ابنتها بالميدالية الذهبية في الرمح، قائلة: “بوسيها واشكريها على الذهب الذي جاءت بها إلى مصر وربنا يبارك وفيها ويخليهالك”.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد.

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