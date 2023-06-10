منتخب مصر للإعاقات الذهنية يرفع رصيده لـ 25 ميدالية بدورة الألعاب العالمية

واصل المنتخب المصرى للإعاقات الذهنية استمراره في حصد الميداليات في دورة الألعاب العالمية، المقامة حاليًا في فرنسا خلال الفترة من 4 وحتى 10 يونيو الجاري.



وتشارك مصر في دورة الألعاب العالمية ببعثة مكونة من 57 فردًا، منها 35 لاعبًا ولاعبة في 5 ألعاب في البطولة من أصل 14 رياضة مختلفة وهم “ألعاب القوى، السباحة، تنس الطاولة، الفروسية، والكاراتيه”.





وتمكن اللاعبون من حصد 25 ميدالية متنوعة حتى الآن في منافسات البطولة، بواقع 11 ميدالية ذهبية، و5 ميداليات فضية، و9 ميداليات برونزية في دورة الألعاب العالمية.



نجح لاعبو المنتخب المصري في الفوز بـ 5 ميداليات متنوعة في منافسات ألعاب القوى التي أقيمت اليوم الجمعة، فقد تمكن اللاعب علي عبدالله من الفوز بالميدالية الفضية في سباق 200 متر.





بينما حصدت اللاعبة فاطمة الزهراء محمد الميدالية الذهبية في سباق 800 متر، وفاز اللاعب سيف أحمد الميدالية الذهبية في سباق الرمي بالرمح، كما ونجحت اللاعبة سامية محمد من تحقيق الميدالية الذهبية في سباق الرمي بالرمح، وتوجت اللاعبة ريتاج أحمد بالميدالية الذهبية في سباق 800 متر.



وزير الرياضة يدعم منتخب مصر للإعاقات الذهنية:



وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حريصًا على التواصل مع لاعبي ولاعبات بعثة منتخب مصر للإعاقات الذهنية، عبر الفيديو كونفرانس، وذلك من أجل تقديم التهنئة لهم وتحفيزهم على تقديم مستويات متميزة فيما تبقى لهم من منافسات دورة الألعاب العالمية.



كما أكدت أمل مبدي، رئيسة مجلس إدارة الاتحاد المصري وعضو الاتحاد الدولي واللجنة البارالمبية المصرية، أن بعثة منتخب مصر تسعى لحصد المزيد من الميداليات في باقي منافسات البطولة ورفع علم مصر عاليًا، إذ يبذل جميع اللاعبين قصارى جهدهم لتحقيق أفضل النتائج.



ويترأس البعثة محمود عبدالحليم الشيخ فيما تتواجد أماني ضرغام كنائبة لرئيس البعثة، بينما تحضر أمل مبدي، رئيسة مجلس إدارة الاتحاد صفتها الدولية كعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للإعاقات الذهنية، وسونيا دنيا، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.



ويشارك في البطولة 1500 لاعب ولاعبة، من جميع أنحاء العالم يمثلون 95 دولة، في جميع الألعاب الرياضية المختلفة بدورة الألعاب العالمية بفرنسا.