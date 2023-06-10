روسيا تُعلن القضاء على 300 جندي أوكراني وتدمير 4 دبابات ليوبارد

تستمر العملية العسكرية التي شنتها روسيا على أوكرانيا منذ فبراير من العام الماضي، وسط تصاعد حدة القتال بين الجيشين الروسي والأوكراني، فيما تؤكد كييف اقتراب هجومها المضاد.

وفي آخر التطورات، أعلنت وزارة الدفاع في روسيا، اليوم السبت، عن تصفية ما يصل إلى 300 مسلح أوكراني وتدمير 4 دبابات ألمانية من طراز ليوبارد وأسلحة ومعدات غربية ومدرعات أميركية أخرى على محور زابوريجيا، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

وقالت وزارة الدفاع في ملخصها اليومي، إن قوات روسيا تمكنت من تدمير 4 دبابات ليوبارد الألمانية الصنع، كما تمكنت من تصفية نحو 300 جندي أوكراني خلال هجوم القوات الأوكرانية على محور زابوريجيا، جنوبي أوكرانيا.

محاولات هجومية فاشلة:



كما أعلنت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الساعات الـ24 الماضية، طائرة هجومية أوكرانية من طراز "ميغ-29"، و8 مسيرات، وصاروخين من طراز "ستورم شادو" و10 صواريخ من طراز "هيمارس".

وأوضحت أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية واصلت القوات الأوكرانية شن "محاولات هجومية فاشلة" في محوري جنوب دونيتسك وزابوريجيا، وفي منطقة مدينة باخموت التي سيطرت عليها روسيا.

ففي محور زابوريجيا، صد جيش روسيا هجومين بقوات تصل إلى كتيبة معززة بالدبابات، وفي منطقة "فريمفسكي" صدت 3 هجمات أوكرانية في دونيتسك وبلغ إجمالي خسائر القوات الأوكرانية في هذه المناطق ما يصل إلى 300 من المسلحين وتم تدمير 9 دبابات، من بينها 4 ليوبارد و5 مركبات برادلي الأميركية، و14 مركبة قتالية مدرعة ومدفعية "سيزار" الفرنسية.

في منطقة باخموت تم صد 5 هجمات وتم تصفية ما يصل إلى 230 مسلحًا وتدمير مدفعتي هاوزر من طراز دي-30.

في محور كوبيانسك، تم إحباط أنشطة 4 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية، وتم تصفية 65 مسلحًا وتدمير مدفعية "أم 777" أميركية.

وأضافت أنه تم إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في دونيتسك، واعتراض صاروخين من نوع "ستورم شادو" و10 صواريخ "هيمارس"، وتدمير 8 مسيرات أوكرانية في دونيتسك ولوغانسك وخيرسون.

وفي وقت سابق من اليوم، قال حاكم منطقة بولتافا الأوكرانية دميترو لونين، اليوم السبت، إن روسيا أطلقت صواريخ وطائرات مسيرة هجومية على المنطقة الواقعة وسط أوكرانيا خلال الليل مما تسبب في "بعض الأضرار بالبنية التحتية والمعدات" في مطار ميرهورود العسكري.

وأضاف على تلغرام أن الهجوم الذي استخدمت فيه صواريخ باليستية وصواريخ كروز ألحق أيضًا أضرارًا بثمانية منازل ومركبات عدة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وعلى الصعيد ذاته، قال الجيش الأوكراني إن 3 مدنيين قتلوا في هجوم بطائرات مسيرة روسية على مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بعد أن أدى سقوط حطام طائرة مسيرة على مبنى سكني إلى اندلاع حريق.

وقالت ناتاليا هومينيوك، المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني، إن الدفاعات الجوية في منطقة أوديسا أسقطت 8 طائرات مسيرة وصاروخين خلال الهجوم الروسي.

وهذا الهجوم هو الأحدث في موجة الضربات الجوية الليلية التي تستهدف مدنًا أوكرانية في الأسابيع الماضية.

وذكرت المسؤولة العسكرية في بيان "نتيجة عمليات الإسقاط، سقط حطام إحدى الطائرات المسيرة على شقة على ارتفاع كبير، مما تسبب في نشوب حريق".

وقالت خدمات الطوارئ إن 27 شخصًا، بينهم أطفال، أصيبوا لكن تم إخماد النيران بسرعة وإنقاذ 12 شخصًا من المبنى.

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