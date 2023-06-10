بداية الهجوم المضاد الأوكراني على روسيا.. تطور خطير

تطورات كبيرة شهدتها الأزمة الروسية الأوكرانية خلال الساعات الأخيرة، وتصريحات تطلق للمرة الأولى، بخصوص استعدادات أوكرانيا الهجوم المضاد على الجانب الروسي بجانب عدد من العمليات الدفاعية التي تجريها خلال الفترة الحالية، كان هو التصريح الأخير الذي أطلقه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، منذ أيام بسيطة، وهو الذي كشف عن استعداد الجانب الأوكراني العسكري لشن الهجوم على مناطق في الجانب الروسي.

الرئيس الأوكراني يعلن بداية الهجوم المضاد:

وبداية الهجوم الأوكراني على روسيا، هو التصريح الأهم الذي صرح به زيلنسكي للمرة الأولى، كاشفًا عن بدء الهجوم الذي حرصت سلطات كييف التكتم على تفاصيله، خلال الفترة الماضية، ولكن هناك استعدادت كبيرة من الجانب الأوكراني، والذي كشف عنها زيلنسكي، وهو أن أوكرانيا مستعدة لشن الهجوم المضاد الذي طال انتظاره لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا.

الحرب الروسية الأوكرانية

"نعتقد بقوة أننا سننجح"، كان هو أهم ما تضمنه التصريحات الأخيرة لزيلنسكي، والتي تكشف عن الاستعداد والتدريب للقوات الأوكرانية، على المستويات كافة لاستعادة الأراضي التي حصلت عليها روسيا خلال الفترة الماضية، ليعود مرة أخرى ويتحدث، أنه غير قادر على تحديد المدة التي من الممكن أن تستغرقها أوكرانيا لاستعادة أراضيها.

وفي نفس السياق، أكد متحدث عسكري أوكراني، أن القوات الأوكرانية تقدمت في إطار هجوم مضاد مسافة تصل إلى1400 متر في عدد من المواقع بالخطوط الأمامية بالقرب من مدينة باخموت شرق البلاد، كما أنه كشف عن محاولات شن ضربات على العدو، متحدثًا عن النجاح الذي حققه الجانب الأوكراني في التقدم للخطوط الأمامية للمواقع الروسية.

الحرب الروسية الأوكرانية:

واستمرت الاشتباكات بين القوات الروسية، وقوات كييف في منطقة فريمفسكي على محور زابوروجيه، لأكثر من 8 ساعات، وتكبدت القوات الأوكرانية خسائر في الجنود والعربات المدرعة، وفق روسيا اليوم.

وقال رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف: “في الوقت الحالي توقفت الاشتباكات القتالية التي استمرت أكثر من 8 ساعات، وقام العدو بالفعل بعمليات استطلاعية بقوة في هذه المنطقة لكنها اليوم كانت أكثر نشاطًا وضخامة”.

وأكد أنه تم إحباط جميع المحاولات لاختراق خط التماس، ولم يتم تسجيل هجوم واسع النطاق من قبل القوات الأوكرانية.