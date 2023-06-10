جمهور إنتر ميلان يشعل نهائي دوري أبطال أوروبا مبكرًا

قبل مباراة مانشستر سيتي اليوم

أشعل جمهور فريق إنتر ميلان الإيطالي أجواء نهائي دوري أبطال أوروبا، التي من المقرر أن تجمع النيراتزوري أمام مانشستر سيتي، مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد أتاتورك الأولمبي لنسخة الموسم الحالي 2022-2023.

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تنطلق مباراة إنتر ميلان ومانشستر سيتي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادي عشرة بتوقيت أبوظبي.

جمهور إنتر ميلان يشعل نهائي دوري أبطال أوروبا:

ظهر جمهور نادي إنتر ميلان في حفل كبير لمشاهدة مباراة فريقهم ضد مانشستر سيتي بنهائي التشامبيونزليج، وظهر في الفيديو الجمهور وهو يهتف لتشجيع لاعبي فريقهم قبل ساعات من المواجهة النهائية.

تمكن فريق إنتر ميلان من خطف بطاقة العبور من دور نصف النهائي بعدما فاز على نظيره نادي ميلان، على الجانب الآخر خطف مانشستر سيتي بطاقة العبور من دور نصف النهائي بعدما فاز على ريال مدريد ليتواجد في النهائي للمرة الثانية في تاريخه.

جمهور مانشستر سيتي يؤازر الفريق قبل لقاء الإنتر:

كما تواجد عدد كبير من جمهور فريق مانشستر سيتي خارج ملعب أتاتورك الأولمبي في تركيا لمؤازرة الفريق السماوي، قبل ساعات من مباراة النهائي المرتقب، من خلال الاحتفال والتجهيز للمواجهة النهائية منذ مساء أمس.

ومن المتوقع أن يبدأ إنتر ميلان المباراة بتشكل مكون من:

أندريه أونانا في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع دارميان وأتشيربي وباستوني، وفي خط الوسط دومفريس وباريلا وتشالهانجولو ومارسيلو بروزوفيتش ودي ماركو، وفي الهجوم إيدين دجيكو ولاوتارو مارتينيز.

بينما على الجانب الأخر يتوقع أن يبدأ جوارديولا تشكيل مانشستر سيتي لمباراة إنتر ميلان بـ:

إيدرسون مورايش في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع روبن دياز ومانويل أكانجي وناثان آكي وكايل ووكر، وفي خط الوسط كيفن دي بروين وإلكاي جوندوجان ورودري ورياض محرز وجاك جريليش، وفي خط الهجوم إيرلينج هالاند.