السبت 10 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

أجواء خارج الملعب

جماهير مانشستر سيتي تؤازر الفريق السماوي قبل ساعات من النهائي الأوروبي

جمهور مانشستر سيتي
جمهور مانشستر سيتي

حضرت جماهير نادي مانشستر سيتي مبكرًا لمؤازرة الفريق في مواجهته مساء اليوم السبت، أمام فريق انتر ميلان الإيطالي والتي تجمع الطرفين بنهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

أقرأ ايضًا..

txt

نهائي دوري أبطال أوروبا يحسم انتقال 4 لاعبين للدوري السعودي

جماهير مانشستر سيتي تؤازر الفريق قبل النهائي

وتواجد عدد كبير من جماهير مانشستر سيتي خارج ملعب اتاتورك الأولمبي لمؤازرة الفريق السماوي، وذلك قبل ساعات من مباراة النهائي المرتقب.

من المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي أمام انتر ميلان مساء اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادي عشر بتوقيت أبوظبي.

جماهير السيتي تشعل أجواء النهائي مبكرًا

وكان جمهور فريق مانشستر سيتي قد أشعل أجواء النهائي مبكرًا من خلال الاحتفال والتجهيز للمواجهة النهائية منذ مساء أمس، حيث نزل عدد كبير من مشجعي الفريق للاحتفال في الشارع ولتحفيز اللاعبين قبل موقعه انتر ميلان.

ومن المتوقع أن يبدأ مانشستر سيتي مباراة انتر ميلان بتشكيل مكون من

في حراسة المرمى: إيدرسون مورايش.

في خط الدفاع: روبن دياز ومانويل أكانجي وناثان آكي وكايل ووكر.

في خط الوسط: كيفن دي بروين وإلكاي جوندوجان ورودري.

في خط الوسط الهجومي: رياض محرز وجاك جريليش.

في خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

txt

جالطة سراي يقترب من ضم نجم النصر السعودي

بينما على الجانب الأخر يتوقع أن يبدأ انتر ميلان المباراة بتشكل مكون من

حراسة المرمى: أندريه أونانا 

خط الدفاع: دارميان - أتشيربي - باستوني

خط الوسط: دومفريس - باريلا - تشالهان أوغلو - مارسيلو بروزوفيتش - دي ماركو

وفي الهجوم: إيدين دجيكو - لاوتارو مارتينيز.

 

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الالكترونية اضغط هنا

مواد متعلقة

الاتحاد يحدد بديل أحمد حجازي قبل كأس العالم

جالطة سراي يقترب من ضم نجم النصر السعودي

نجم وولفرهامبتون يقترب من الاتحاد السعودي

مدرب الوداد يفاجئ الأهلي في نهائي أفريقيا

جوندوجان يقترب من الهلال السعودي بطلب من الجمهور

زاها يُفاضل بين العروض الأوروبية وإغراءات النصر السعودي
الجريدة الورقية