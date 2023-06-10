جماهير مانشستر سيتي تؤازر الفريق السماوي قبل ساعات من النهائي الأوروبي

أجواء خارج الملعب

حضرت جماهير نادي مانشستر سيتي مبكرًا لمؤازرة الفريق في مواجهته مساء اليوم السبت، أمام فريق انتر ميلان الإيطالي والتي تجمع الطرفين بنهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

أقرأ ايضًا..

جماهير مانشستر سيتي تؤازر الفريق قبل النهائي

وتواجد عدد كبير من جماهير مانشستر سيتي خارج ملعب اتاتورك الأولمبي لمؤازرة الفريق السماوي، وذلك قبل ساعات من مباراة النهائي المرتقب.

من المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي أمام انتر ميلان مساء اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادي عشر بتوقيت أبوظبي.

جماهير السيتي تشعل أجواء النهائي مبكرًا

وكان جمهور فريق مانشستر سيتي قد أشعل أجواء النهائي مبكرًا من خلال الاحتفال والتجهيز للمواجهة النهائية منذ مساء أمس، حيث نزل عدد كبير من مشجعي الفريق للاحتفال في الشارع ولتحفيز اللاعبين قبل موقعه انتر ميلان.

ومن المتوقع أن يبدأ مانشستر سيتي مباراة انتر ميلان بتشكيل مكون من

في حراسة المرمى: إيدرسون مورايش.

في خط الدفاع: روبن دياز ومانويل أكانجي وناثان آكي وكايل ووكر.

في خط الوسط: كيفن دي بروين وإلكاي جوندوجان ورودري.

في خط الوسط الهجومي: رياض محرز وجاك جريليش.

في خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

بينما على الجانب الأخر يتوقع أن يبدأ انتر ميلان المباراة بتشكل مكون من

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: دارميان - أتشيربي - باستوني

خط الوسط: دومفريس - باريلا - تشالهان أوغلو - مارسيلو بروزوفيتش - دي ماركو

وفي الهجوم: إيدين دجيكو - لاوتارو مارتينيز.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الالكترونية اضغط هنا