رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

تقترب ادارة قطاع المعاهد الأزهرية من اعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023، وذلك بعدما قاربت على الانتهاء من تصحيح النتائج وفى انتظار التجميع النهائي قبل عرضها على وكيل الأزهر الشريف للاعتماد الرسمي ثم الإعلان عن النتيجة للطلاب من خلال المعاهد وبوابة الأزهر الإلكترونية.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر



- الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية (من هنا).

- الانتقال الى قطاع المعاهد الأزهرية

- الدخول على نتائج الفصل الدراسي الأول

- اختيار الشهادة الإعدادية الأزهرية

- اختيار الفصل الدراسي الأول

- إدخال رقم الجلوس

- إدخال الرقم السري

- الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

- طباعة النتيجة في حال رغبتك لطباعتها

- كما يمكنك الحصول على النتيجة من خلال المعهد الأزهري التابع له، وذلك بعد يومين من اعتماد النتائج للطلاب من خلال وكيل الأزهر الشريف.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية

مادة أصول الدين: تفسير حديث توحيد وسيرة 100 درجة.

مادة اللغة العربية: مطالعة ونصوص إنشاء نحو صرف 100 درجة.

مادة الرياضيات: الجبر والهندسة 60 درجة.

مادة الفقه 50 درجة.

مادة الثقافة الإسلامية 20 درجة.

مادة القرآن الكريم 40 درجة.

مادة اللغة الانجليزية الأجنبية 40.

مادة الدراسات الاجتماعية 40.

مادة العلوم 40.

مجموع الترم الثانى من 490 درجة.

مهام بوابة الأزهر الإلكترونية

تعد بوابة الأزهر الإلكترونية هي المحرك الرئيسي لجميع طلاب وعاملين الأزهر من خلال الإنترنت، حيث تحتوي البوابة على جميع ما يحتاجه الطلاب والعاملين، سواء ذلك كان نتائج أو مواعيد ترقيات أو جداول خاصة بالطلاب، بالإضافة إلى الفعاليات الرسمية التي يقيمها الأزهر الشريف على مدار العام.

كما تعد البوابة مرجعًا هامًا للمناهج العلمية المقررة التي تحددها إدارة القطاع للطلاب مع كل عام دراسي جديد، بالإضافة إلى كل المعلومات عن امتحانات الثانوية الأزهرية والبوكليت، وغيرها من المعلومات التي يحتاجها الطلاب ويمكنهم الحصول عليها من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية.



يأتي ذلك، بالإضافة إلى إعلان الكتب الدراسية والمناهج التعليمية والامتحانات التجريبية الخاصة بالطلاب، والمسابقات الرسمية التي يطلقها الأزهر للطلاب والعاملين بالمؤسسة، والمراجعات النهائية الموجودة على قناة الأزهر الرسمية على يوتيوب والتي لها منبرًا خاص على الموقع يمكن للطلاب من خلاله التنقل إلى القناة والرجوع إلى الموقع بكل سهولة.