يارا تمزج بين الشقاوة والشباب بتوقيع التل

تفاعل متابعو النجمة اللبنانية يارا مع أحدث إطلالتها التي شاركتهم ببعض الصور الخاصة بها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.

وجاءت أبرز التعليقات مؤيده لها، رصدنا أبرزها: " حلوة الحلوين، بتجنني، ريتو يقبرني القمر يلي بياخد العقل دخيلك هالستاايل مااحلاه عليكي لوف يو قد ما انتِ حلوة والله ".

وخرجت يارا عن المألوف واستعرضت شبابها بلمسة مفعمة بالأناقة والبساطة في آن واحد، من اختيار خبير الموضة Sleiman Dayaa، حيث ارتدت بادي أبيض وعليه جاكيت جينز قصير ونسقت عليهما جيب قصيرة صممت من التل المزين بالزهور من أسفل، فيما انتعلت صندلًا بكعب عال باللون الفضي.

وتزينت ببعض المجوهرات المرصعه بحبيات الألماس لتزيد من فخامة إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية، صففت خصلات شعرها بشكل ناعم على طريقة الويفي الواسع بلمسة مصفف الشعر وسيم ستيف وزينته بكاب كلاسيكي باللون الأسود وضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على ألوان النود مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

يارا

يارا من مواليد 1 يونيو 1983 ، مغنية لبنانية.

حياتها

ولدت كارلا نزيه البرقاشي لأسره تتكون من أب (نزيه) وأم (رولا) التي ترافقها أينما ذهبت وأخت تكبرها وأخ اسمه (ملحم) وتأتي هي بالمرتبة الأخيرة. وهي من منطقة تسمى دير الأحمر في البقاع. تكره الغرور والوحدة وتحب أن تقضي وقتها بعيد عن العمل سواء مع أصحابها أو أهلها.

وعند سؤالها عن يارا الإنسانة أجابت:

«بنت بسيطة جدا مثل أي بنت شرقية تحافظ على تقاليد مجتمعها. إما الارتباط فهو ما زال خطوة مؤجلة فالمهم بالنسبة لي هو الفن»

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مشوارها الفني

في سنة 1998 اشتركت في برنامج كأس النجوم على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال بإسمها الحقيقي كارلا وفازت بالكأس غابت ثم عادت للساحة الفنية. بدأت يارا مشوارها الفني بمساعدة من الملحن طارق أبو جودة الذي قدمها لجمهور واختار لها اسمها الفني (يارا) أولى تجاربها الاحترافية بكليب حب كبير سنة 2004 وعرضت على قنوات ميلودي وقتها بشكل مكثف. أصدرت ألبومها الأول في 2005 بعنوان «حب كبير» والتي صورتها تحت إدارة المخرجة ليلى كنعان وصورت منه أيضا بحلم بعينك مع المخرج طوني قهوجي. غنت دويتو مع فضل شاكر في 2006 بعنوان اخذني معك مما ساهم في انتشارها عربيا وصورت تحت إدارة المخرج سعيد الماروق. ثم أطلقت أغنيتها الخليجية الأولى «صدفة» سنة 2007 وأدتها للمرة الأولى اثناء مشاركتها كضيفة في أحد برامج الهواة وحققت نجاحا بشكل خاصة وصورتها لاحقا مع المخرجة ميرنا خياط.