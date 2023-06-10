تأجيل إعادة محاكمة 14 متهما بقضية "فض اعتصام رابعة"

أجلت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر، اليوم السبت، إعادة محاكمة 14 متهماً بقضية "فض اعتصام رابعة" لجلسة 12 يونيو الجاري لمرافعة الدفاع .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت المحكمة قد استمعت لأقوال رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، إبان أحداث فض رابعة العدوية، خلال محاكمة متهمين آخرين فى ذات القضية، وأكد أنه بناءً على القرار الصادر من النائب العام بضبط الجرائم التى ترتكب في رابعة.

وجرى تحذير المتجمهرين بالميكروفونات وتحديد طريق آمن للعبور، وحدثت وفيات فى أول ساعة فى صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم، وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان يتخفى المسلحون وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بكل أنواع الأسلحة من قبل المسلحين فى الاعتصام.

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض الاعتصام.

براءة متهم من حيازة المخدرات بالقاهرة

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية ببراءة مهندس كمبيوتر من تهمة حيازة مخدر الهيروين.

وتعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة الساحل، معلومات تفيد بقيام المتهم بالإتجار فى المواد المخدرة، حيث تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات صحة المعلومات، تم عمل كمين للمتهم وضبط بحوزته مخدر الهيروين، وألقى القبض عليه وتم إحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة للإيقاع بتجار المُخدرات الذين يستهدفون تحقيق أرابح غير مشروعة على حساب صحة المواطنين بشكلٍ عام والشباب الصغير بشكلٍ خاص.

وتقوم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشن حملات أمنية مُكثفة في كافة أرجاء المحافظات المصرية المُختلفة بهدف تجفيف منابع تجارة المخدرات.

ويأتي ذلك في إطار السعي العام لوضع حدٍ للإدمان على المواد المخدرة التي تمثل خطراً كبيراً على الشباب المصري.

وتنجح تلك الجهود في تحقيق نتائج طيبة وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.