ميكالي: يجب الحذر من مجموعة مصر في أمم إفريقيا للشباب

كشف المدرب البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عن أن الهدف الذي وضعه الفريق تغير بعد حسم التأهل لبطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب، والمقرر اقامتها في كازبلانكا المغربية خلال الشهر المقبل.

وأوضح ميكالي في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم السبت بمقر الجبلاية، أن الفراعنة أصبح هدفهم التتويج بالبطولة، بعدما نجحوا في الصعود للأدوار الاقصائية من المسابقة.

وأردف المدرب البرازيلي تصريحاته أن الأندية المشاركة في المجموعتين ببطولة أمم إفريقيا أقوياء ومميزين للغاية.

وأشار ميكالي إلى أن جهاز المنتخب المصري للشباب يكثف عمله خلال الفترة الحالية بعدما استبعد المنتخب الجابوني، حيث يرى المدرب البرازيلي أنه فريق يقدم مستويات جيدة ولديهم مدرسة لعب خاصة.

وكان المنتخب الجابوني قد صدر حكمًا ضده من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالاستبعاد من المشاركة بسبب إشراك لاعب فوق السن.

وأضاف ميكالي: "لابد أن يكون لدينا الحذر، وذلك بسبب أن مجموعتنا في البطولة ليست سهلة".

وتابع: "نحتاج للتركيز على تجنب أي مفاجآت، وجاهزون لمواجهة أي منافس، لذا لابد أن نؤمن بقدرة مصر على حصد ميدالية في الأولمبياد بالخبرات الموجودة".

كما توجه المدرب البرازيلي بالشكر للفرق التي أبدت التعاون مع المنتخب الأولمبي سواء بترك اللاعبين أو منحهم فرصة المشاركة بين صفوفهم، وخص بالشكر أندية الزمالك وإنبي والمقاولون العرب، مشيرًا إلى أنهم أدوا دور إيجابي جدًا مع المنتخب.

وأكمل: "سنذهب للمغرب ولدينا إيمان بقدرتنا على الوصول إلى الأولمبياد، أثبتنا في مباريات عديدة قدرتنا على تقديم شيء كبير".

وأستطرد ميكالي أن المنتخب وجهازه الفني لديهما خطة اَخري تخص اللاعبين، الذين شاركوا مع أنديتهم بشكل أكبر بعدما خاضوا معسكرات مع المنتخب الأولمبي.

كما شددعلى أن مسألة عدم مشاركة بعض اللاعبين كانت تواجه الجهاز الفني في البداية، لكن بالعمل الجماعي وجهود الجهاز الفني والمسؤولين يتم تخطي هذه العقبات، وجميع اللاعبين يعلمون جيدًا قيمة قميص منتخب مصر.

الجدير بالذكر أن بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب بالمغرب ستُلعب مع نهاية الشهر الجاري وبداية الشهر المقبل "يوليو"، عقب تأجيلها، بعدما كانت ستُلعب خلال يناير الماضي.