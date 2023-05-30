إيلون ماسك في الصين للمرة الأولى منذ 3 سنوات

يلتقي الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في العاصمة الصينية بكين، لأول زيارة له منذ ثلاث سنوات.

وعلقت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، على الزيارة التي يجريها رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك، إلى بكين.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، إنه "لطالما رحبت الصين برجال الأعمال من مختلف البلدان، بما في ذلك إيلون ماسك، لزيارة البلاد لفهمها بشكل أفضل، وتعزيز التعاون المتبادل المنفعة"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.

وأفادت تقارير عن وصول الطائرة الخاصة لرئيس شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية، إيلون ماسك، إلى العاصمة الصينية بكين، اليوم الثلاثاء.

وقالت مصادر إن من المتوقع أن يلتقي ماسك مع كبار المسؤولين الصينيين، ويزور مصنع "تسلا" في شنغهاي، في أول زيارة له للصين منذ ثلاث سنوات.

ولم يتضح مع من سيجتمع إيلون ماسك في الحكومة الصينية، وما هي القضايا التي سيناقشونها.

إيلون ماسك: الذكاء الاصطناعي سيتحكم في البشرية

أصدر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك Elon Musk تحذيرًا آخر حول المخاطر التي يشكلها الذكاء الاصطناعي المتقدم، في حديثه في قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين لـWSJ، قال ماسك إن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على السيطرة على البشرية.

وأضاف الملياردير لصحيفة The Journal Thorold Barker: "إنه احتمال ضئيل لإبادة البشرية، لكنه ليس صفرًا".

تابع إيلون ماسك أن هناك أيضًا فرصة لأن يتولى الذكاء الاصطناعي السيطرة من أجل سلامة جميع البشر وأن يصبح بشكل فعال نوعًا من مربية فائقة، وأضاف: "هناك خطر يتمثل في أن الذكاء الاصطناعي المتقدم إما يقضي على نمو البشرية أو يقيده، إن إضافة ذلك الذكاء الفائق كان بمثابة سيف ذو حدين، إذا كان لديك جني يمكنه أن يمنحك أي شيء، فهذا يمثل خطرًا".

ظل إيلون ماسك حذرًا من التكنولوجيا القوية لبعض الوقت على الرغم من الاستثمار في تطوير الذكاء الاصطناعي داخل شركاته الخاصة. في مارس، وقع خطابًا مفتوحًا يدعو إلى التوقف لمدة ستة أشهر للتطوير المتقدم، أشارت الرسالة إلى المخاطر المحتملة على البشرية والمجتمع، بما في ذلك انتشار المعلومات الخاطئة والأتمتة على نطاق واسع للوظائف.

قال إيلون ماسك خلال المقابلة، إنه بينما لا يستخدم الكثير من الذكاء الاصطناعي في حياته اليومية، استخدمه تسلا بكمية هائلة، كما اقترح أنه يجب أن يكون هناك منافس لشراكة Microsoft مع OpenAI وعلاقة Google مع DeepMind.



قال إيلون ماسك: "أعتقد إنه يجب أن يكون هناك حصان ثالث مهم في السباق هنا، لدى OpenAI علاقة مع Microsoft يبدو أنها تعمل بشكل جيد إلى حد ما، لذلك من المحتمل أن يكون لدى X.AI وTwitter وTesla شيء مشابه".

جاء ذلك في نبأ عاجل مذاع عبر سكاي نيوز العربية.