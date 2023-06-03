السبت 03 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

 قرينة الرئيس الأمريكى بايدن تزور الأهرامات وأبو الهول فى عيد ميلادها

الرئيس بايدن مع زوجته
الرئيس بايدن مع زوجته جيل

حرصت السيدة الأولى الأمريكية الدكتورة جيل بايدن على أن تستقبل إشراقة شمس عامها الجديد اليوم السبت 3 يونيو 2023 خلال زيارتها الحالية لمصر بزيارة لأهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول والتي وصلت إليها مند دقائق.

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واستهلت قرينة الرئيس الأمريكى الجولة بزيارة تمثال أبو الهول.

أعظم عجائب العالم القديم السبعة

فيما تشير وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن زيارة السيدة جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكي لأهرامات الجيزة، أعظم عجائب العالم القديم السبعة، تتزامن مع ذكرى ميلادها فى الثالث من يونيو عام 1951.

ويذكر أنه قد ولدت جيل بايدن في الثالث من يونيو عام 1951 في بلدية هامنتون بولاية نيوجيرسى الأمريكية، ونشأت في منطقة ويلو غروف بمقاطعة مونتغومري بولاية بنسلفانيا.

فيما احتفلت السيدة الأولى الأمريكية العامين الماضيين بعيد ميلادها وسط أفراد أسرتها تخللتها نزهة ترفيهية بالدراجات التي تهوى ركوبها مع زوجها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

جولة داخل الجامع الأزهر

ويذكر أنه قامت جيل بايدن، قرينة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بجولة داخل الجامع الأزهر، اصطحبها فيها الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر. 

وكانت قد استقبلت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، بمطار القاهرة الدولي، السيدة جيل بايدن قرينة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في مستهل زيارتها إلى مصر التى تمتد على مدار يومين.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته رحبا بالسيدة جيل بايدن في قصر الاتحادية، حيث نقل الرئيس السيسي تحياته للرئيس جوبايدن رئيس الولايات المتحدة الامريكية، معرباً عن اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة والممتدة منذ عقود مع الولايات المتحدة .

ومن جانبها نقلت قرينة الرئيس الأمريكي تحيات الرئيس بايدن للرئيس السيسي، وأشادت بحسن الاستقبال وكرم الضيافة في مصر معربة عن تقدير الولايات المتحدة حكومة وشعبا لمصر

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