تفاصيل احتفال جيل بايدن بعيد ميلادها أمام الأهرامات.. انبهار وشكر لمصر (فيديو)

قال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثاث، إن احتفال جيل بايدن سيدة أمريكا الأولى بعيد ميلادها في الأهرامات فخر لمصر أمام العالم، لافتًا أنها كتبت على حسابها الخاص بموقع تويتر تؤكد أن الزيارة جميلة وموفقة.

قرينة الرئيس الأمريكي انبهرت بالأهرامات:

وأكد مصطفى وزيري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، المذاع عبر قناة النهار، مساء اليوم السبت، جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكي انبهرت بالأهرامات ووعدت بزيارتها مرة أخرى.

جيل بايدن كانت سعيدة بزيارة الأهرامات:

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن جيل بايدن كانت سعيدة بزيارة الأهرامات وقمنا بشرح قصة أبو الهول لها وكذلك تفاصيل بناء الأهرامات.

وتابع مصطفى وزيري: “تحدثنا مع جيل بايدن طريقة بناء الأهرامات وارتفاعها الشاهق والتقطت الصور التذكارية أمام الأهرامات، وسألتني عن أبو الهول”.

هدية تذكارية لجيل بايدن:

وأردف مصطفى وزيري: "جيل بايدن أعربت عن سعادتها بزيارة الأهرامات بكتابة منشور على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي"، مضيفًا: "أخبرنا جيل بايدن عن حجم الاكتشافات الأثرية اليومية في مصر وأبدت انبهارها بذلك".

زيارة سيدة أمريكا الأولى، جيل بايدن للجامع الأزهر الشريف:

وزارت سيدة أمريكا الأولى، جيل بايدن، الجمعة، جامع الأزهر الشريف، وذلك خلال زيارتها إلى مصر التي تستمر لمدة يومين.

وقالت جيل بايدن، عبر تويتر: "من خلال فهم ديانات بعضنا البعض، أعتقد أنه يمكننا إيجاد أرضية مشتركة وتوحدنا رغبتنا في الحقيقة والمحبة والعدالة والشفاء"، وأضافت: "شكرًا لجامع الأزهر من أجل استضافتي".

رئيس جامعة الأزهر اصطحب جيل بايدن في جولة داخل الجامع الأزهر:

ومن جانبه، قال الأزهر الشريف، عبر فيسبوك، إن "رئيس جامعة الأزهر، الدكتور سلامة داود اصطحب السيدة الأولى الأمريكية، في جولة داخل الجامع الأزهر".

وفي تغريدة سابقة، قالت سيدة أمريكا الأولى: "شكرًا على الترحيب الحار في مصر "أم الدنيا".. السيدة انتصار عامر (زوجة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي)".

السيدة انتصار السيسي رحبت بجيل بايدن مع وصولها إلى مصر:

وكانت انتصار السيسي رحبت، في وقت سابق من يوم الجمعة، بجيل بايدن مع وصولها إلى مصر.

ونشرت انتصار السيسي صورًا من استقبالها لجيل بايدن عبر "فيسبوك"، وعلقت بالقول: "تحل السيدة جيل بايدن، السيدة الأمريكية الأولى، ضيفة عزيزة على مصر، وإنني إذ أرحب بها في بلدها الثاني مصر، أتطلع لأن تكون الزيارة خطوة جديدة نحو تعزيز الصداقة المصرية الأمريكية، وأتمنى لها قضاء أفضل الأوقات في أم الدنيا".

الرئيس السيسي وقرينته استقبلا سيدة أمريكا الأولى:

وكذلك قالت الرئاسة المصرية، في بيان عبر فيسبوك، إن "السيسي وقرينته استقبلا سيدة أمريكا الأولى".

وكانت جيل بايدن سيدة أمريكا الأولى حضرت زفاف ولي عهد الأردن، الخميس، في العاصمة الأردنية عمان، وأيضًا كانت زوجة الرئيس المصري وابنته من بين حضور حفل الزفاف.