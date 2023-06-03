تفاصيل زيارة قرينة الرئيس الأمريكي لـ الأهرامات وأبو الهول (صور)

أهرامات الجيزة، وأبو الهول، من أهم المناطق الأثرية التي يحرص على زيارتها السياح فور وصولهم لمصر، إذ تعد الحضارة المصرية القديمة ذات رونق مختلف وبريق خاص قادر على جذب شعوب العالم.

ويعد الجانب الثقافي على رأس اهتمامات قرينة الرئيس الأمريكي جيل بايدن، لذا فهي تعشق التعرف على ثقافات البلاد والاطلاع على الحضارات، وكان في صحبتها للشرح والتوضيح وزير السياحة والأثار أحمد عيسى، والدكتور مصطفى وزيري الأمين للمجلس الأعلى للآثار، الذي قدم لها الشرح الوافي خلال الزيارة للأهرامات وأبو الهول ومنطقة البانوراما.

وحرصت بايدن، على التقاط الصور بجانب المعالم الأثرية، مُعربة عن سعادتها البالغة بالزيارة وإعجابها الشديد بأهرامات الجيزة وأبو الهول.

قرينة الرئيس الأمريكي في الأهرامات

وقدم وزير السياحة والأثار، في ختام الزيارة، هدية تذكارية لقرينة الرئيس الأمريكي، عبارة عن مستنسخ لقلادة فرعونية.

ونشرت جيل بايدن، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، صورة لها بالأهرامات، مُعلقة عليها: يا لها من طريقة رائعة لبدء اليوم، لقد كنت محظوظًا بزيارة أهرامات الجيزة الرائعة.

قرينة الرئيس الأمريكي في الأهرامات

زيارة قرينة الرئيس الأمريكي للأزهر الشريف

وحرصت السيدة جيل بايدن، أمس، زيارة الأزهر الشريف، واصطحبها الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، في جولة داخل أروقة الجامع.

زيارة قرينة الرئيس الأمريكي للأزهر الشريف

ونشرت بادين، عبر حسابها على موقع "تويتر"، صورة لها بالأزهر الشريف، مُعلقة عليها: من خلال فهم أديان بعضنا البعض، أعتقد أنه يمكننا إيجاد أرضية مشتركة وتوحيدنا برغبتنا في الحقيقة والحب والعدالة والشفاء، شكرًا لاستضافتي بالجامع الأزهر.