تراجع أسعار الأسماك اليوم السبت في مصر

أسعار السمك.. تراجع أسعار الأسماك خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت في الأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بالقرب من حلول عيد الأضحى المبارك، وسجلت اسعار الاسماك اليوم تراجعًا في أغلب أنواعها، وحقق سعر السمك البلطي مزارع نحو 75 جنيها، بينما ثبت سعر السمك البوري على أخر ارتفاع له ليحقق نحو 130 جنيها.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار السمك خلال تعاملات اليوم السبت في الاسواق لامصرية وسوق العبور للجملة، ولاتي تراجعت في معظم أنواعها مع استقرار على أخر ارتفاع للانواع الأخرى، وتُعد الأسماك من أهم اللحوم التي يقبل عليها المستهلك لرخص ثمنها وأهميتها الغذائية وقدرتها على أعطاء الجسم أنواع كثيرة من البروتينات التي تمد الانسان بالطاقة والحيوية، وجاءت أسعارها على النحو الأتي:

أسعار السمك اليوم السبت في الأسواق المصرية

الاسماك

وسجل السمك البلطي مزارع نحو 75 جنيها.

بينما سجل سعر السمك بوري نحو 130 جنيها.

وحقق سمك الطوبار نحو 80 جنيها.

كما سجل سمك الدنيس 200 جنيه.

وسجل سعر السمك القاروص نحو 180 جنيها.

بينما سجل سعر سمك السالمون نحو 430 جنيها.

وحقق سمك البربوني نحو 140 جنيها.

وسجلت المكرونة السويسي نحو 140 جنيهات.

كما سجل الماكريل البحري نحو 90 جنيها.

بينما سجل سمك السيلفر نحو 45 جنيها.

بينما سجل سعر السبيط نحو 250 جنيها.

أسعار الجمبري اليوم

كما سجل سعر الجمبري الوسط نحو 260 جنيها.

وسجل سعر الجمبري الكبير نحو 300 جنيها.

كما سجل الجمبري الجامبو نحو 350 جنيها.

وهناك العديد من أنواع الاسماك البحرية المختلفة التي تلقى قبول عند المستهلك المصري كالاتي:

وسجل الكاليماري البلدي نحو 130 جنيها.

وسجلت أسماك الشعور نحو 30 جنيها.

وسجل الجمبري الصغير نحو 230 جنيها.

بينما سجلت الكابوريا نحو 80 جنيها.

بينما سجل البلطي بلدي نحو 80 جنيها.

وحقق السمك البلطي الصغير نحو 55 جنيها.

وحققت الكابوريا الكبيرة نحو 150 جنيها.

هذا ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جرامًا، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن.