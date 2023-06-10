رسائل الرئيس السيسي خلال زيارته للكلية الحربية

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم، جولة تفقدية لمقر الكلية الحربية، وحرص خلال جولته على مشاركة طلاب الكلية، كيفية مواجهة مصر للأزمات الاقتصادية بسبب الأحداث العالمية، مؤكدًا أن الإصلاحات التي نفذتها مصر ساعدت في صمود الاقتصاد رغم الآثار الكبيرة للأزمة الاقتصادية.

وأشاد السيسي خلال جولته بدور الأكاديمية العسكرية ووصفه بالمهم حاليا فى إعداد وتأهيل الكثير من العاملين بالدولة.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته على هامش زيارته للأكاديمية الحربية للطلاب "أكيد أنتم متابعين الأخبار ومتابعين الأزمة الاقتصادية وتداعيات الأزمة الاقتصادية على العالم وأكيد على مصر، وأنا يمكن المرة اللي فاتت لما اتكلمت معاكم قولتلكم إننا بنحاول إننا نخفف من آثار الأزمة دي".

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للكلية الحربية

وتستعرض "بوابة الوفد" في سياق التقرير التالي أبرز رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لمقر الأكاديمية العسكرية:

رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارة الكلية الحربية:

- حريص دائمًا على زيارة الأكاديمية العسكرية.

- الأكاديمية العسكرية تقوم بدور مهم حاليًا فى إعداد وتأهيل العاملين بالدولة.

- لدينا 9 ملايين ضيف على أرض مصر والفترة الأخيرة استقبلنا 200 ألف سودانى.

- نسعى لتعزيز قدرات أبنائنا الذين يلتحقون بأجهزة الدولة المختلفة.

- نسعى لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية والأزمة هتعدى على خير.

- نكثف جهودنا لإدخال اتفاقية التجارة داخل الكوميسا حيز التنفيذ.

- الإصلاحات التى نفذتها مصر ساعدت فى صمود الاقتصاد المصري رغم الآثار الكبيرة للأزمة العالمية.

- الهدف من الجولة الإفريقية هو تعزيز العمل مع الأشقاء الأفارقة.

- حريصون على وقف إطلاق النار فى السودان واستقرار الأوضاع، ومصر مهتمة بعودة الهدوء والاستقرار.

- مصر اتخذت إجراءات ساعدت على صمودها أمام الأزمات العالمية.