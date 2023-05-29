الإثنين 29 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

قبل العيد.. تعرف على آداب ذبح الاضاحي

الاضاحي
الاضاحي

أسابيع قليلة ويهل علينا عيد الأضحى المبارك، حيث تعد الاضحية من شعائر الاسلام التي حثنا عليها، وذلك للتقرب الى الله عز وجل، والامتثال لاوامره.
 

txt

أسعار الأضاحي 2023 في مصر

txt

حكم إخراج المال عِوَضًا عن الأضاحي بعد ارتفاع أسعارها.. المفتي يُجيب


ويعد ذبح الأضاحي أو نحرها في يوم عيد الأضحى شعيرة إسلامية لقول الله عز وجل: "فصل لربك وانحر".

ويبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث" جوجل"،  عن آداب ذبح الاضحية أعلنت عنها دار الافتاء.

وترصد" بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي آداب ذبح الاضحية في سطور:  
التأكد من سلامة الأضحية
استقبال القبلة أثناء الذبح
أضجاع الأضحية على جنبها أثناء الذبح
‏ التسمية باسم الله والتكبير قبل الذبح
‏ الترفق عند ذبح الأضحية 
لا تجُر الاضحية من موضع لآخر
‏ لا تظهر للاضحية آلة الذبح سواء سكين أو غيره
‏لا يمكن ذبح الاضحية بحضرة أضحية أخرى
‏التأكد من زهوق نفسها قبل سلخها
‏ ‏الالتزام بالأماكن المخصصة للذبح
عدم إعطاء الجزار أُجرته منها
عدم ترك المخلفات في الشوارع
عدم تلويث البدن والثياب بالدماء

شروط شراء الاضاحي


‏ أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها.

أن تبلغ السن المحددة شرعًا بأن تكون جذعة من الضأن، أو ثنية من غيرها

المسنة: الثنية فما فوقها، والجذعة ما دون ذلك

 فالثني من الإبل: ما تم له خمس سنين

والثني من البقر: ما تم له سنتان، والثني من الغنم ما تم له سنة

 والجذع من الضأن: ما تم له نصف سنة

 فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز، ولا بما دون الجذع من الضأن.

أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي: العور البين- المرض البين- العرج البين- الهزال الشديد، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال:" أربعًا: العرجاء البين ضلعها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تُنقي.

العمياء التي لا تبصر بعينيها

المبشومة حتى تنشط ويزول عنها الخطر

المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر

المصاب بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر

الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة

مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين

وفي حالة ضم هذه العيوب الأربعة المنصوص عليها صار ما لا يضحى به عشرة
 

مواد متعلقة

حكم إخراج المال عِوَضًا عن الأضاحي بعد ارتفاع أسعارها.. المفتي يُجيب

المفتي يكشف حُكم شراء صكوك الأضاحي

بشرى سارة عن أسعار اللحوم في عيد الأضحى

شعبة القصابين تكشف عن أسعار الأضاحي قبل دخول العيد

خطوات شراء صكوك الأضاحي من وزارة الأوقاف

شعبة القصابين تكشف أسعار الأضاحي المتوقعة مع أزمة استيراد الأعلاف
الجريدة الورقية