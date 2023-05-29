قبل العيد.. تعرف على آداب ذبح الاضاحي

أسابيع قليلة ويهل علينا عيد الأضحى المبارك، حيث تعد الاضحية من شعائر الاسلام التي حثنا عليها، وذلك للتقرب الى الله عز وجل، والامتثال لاوامره.





ويعد ذبح الأضاحي أو نحرها في يوم عيد الأضحى شعيرة إسلامية لقول الله عز وجل: "فصل لربك وانحر".

ويبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث" جوجل"، عن آداب ذبح الاضحية أعلنت عنها دار الافتاء.

وترصد" بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي آداب ذبح الاضحية في سطور:

التأكد من سلامة الأضحية

استقبال القبلة أثناء الذبح

أضجاع الأضحية على جنبها أثناء الذبح

‏ التسمية باسم الله والتكبير قبل الذبح

‏ الترفق عند ذبح الأضحية

لا تجُر الاضحية من موضع لآخر

‏ لا تظهر للاضحية آلة الذبح سواء سكين أو غيره

‏لا يمكن ذبح الاضحية بحضرة أضحية أخرى

‏التأكد من زهوق نفسها قبل سلخها

‏ ‏الالتزام بالأماكن المخصصة للذبح

عدم إعطاء الجزار أُجرته منها

عدم ترك المخلفات في الشوارع

عدم تلويث البدن والثياب بالدماء

شروط شراء الاضاحي



‏ أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها.

أن تبلغ السن المحددة شرعًا بأن تكون جذعة من الضأن، أو ثنية من غيرها

المسنة: الثنية فما فوقها، والجذعة ما دون ذلك

فالثني من الإبل: ما تم له خمس سنين

والثني من البقر: ما تم له سنتان، والثني من الغنم ما تم له سنة

والجذع من الضأن: ما تم له نصف سنة

فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز، ولا بما دون الجذع من الضأن.

أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي: العور البين- المرض البين- العرج البين- الهزال الشديد، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال:" أربعًا: العرجاء البين ضلعها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تُنقي.

العمياء التي لا تبصر بعينيها

المبشومة حتى تنشط ويزول عنها الخطر

المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر

المصاب بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر

الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة

مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين

وفي حالة ضم هذه العيوب الأربعة المنصوص عليها صار ما لا يضحى به عشرة

