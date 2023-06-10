الشناوي في المؤتمر الصحفي:"نستمتع باللعب وسط جماهير المغرب"

عبر محمد الشناوي حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن ثقة فريقه في المواجهة المرتقبة أمام الوداد المغربي، والتي تجمعهما مساء غدًا الأحد، في نهائي دوري أبطال أفريقيا2023.

وتحدث محمد الشناوي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، والمنعقد اليوم السبت عن الحضور الجماهيري المتوقع لفريق الوداد وكيفية تعامل لاعبوا الأهلي مع المباراة.

وقال الشناوي :" بالطبع ستكون مباراة صعبة وقوية للغاية أمام فريق صعب، ولكننا سعداء بتواجدنا في المغرب".

وتابع:" أغلقنا صفحة مباراة الإياب في مصر، ونصب تركيزنا الأن على المباراة الثانية، وتحضرنا لها بشكل جيد، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق لنعود بالكأس إلى القاهرة".

وأردف:" نعرف أهمية المباراة واللاعبون جميعًا لديهم خبرات، ورأينا كلنا مصطفي شوبير الذي خاض المباراة الأولي فقد أدى مباراة جيد جدا، وتحدثنا معه أنا وعلي لطفي قبل اللقاء لتحفيزه".

وأختتم محمد الشناوي " نستمتع بتواجد الجمهور واللعب وسط هذه الأجواء، ولعبنا في المغرب قبل شهرين أمام الرجاء البيضاوي، وندرك جيدا اللعب وسط أجواء الجماهير المغربية سواء الوداد أو الرجاء".

موعد المران الختامي للأهلي بالمغرب

من المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولرمرانه الختامي مساء اليوم السبت استعدادًا لموقعة الوداد البيضاوي المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2022-2023.

ويبدأ المران الختامي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما ينطلق في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي والمقرر له على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي والقناة الناقلة

في مواجهة أفريقية عربية مرتقبة، يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره الوداد المغربي في تمام العاشرة من مساء يوم الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شاشة بي إن سبورتس “beinsports hd 4" الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

وحقق الأهلي فوزًا بثنائية لهدف في مواجهة الذهاب التي أقيمت الأحد الماضي على ملعب القاهرة الدولي، وحسم الأحمر نتيجتها عبر بيرسي تاو في الوقت البديل زمن شوط اللقاء الأول، ومحمود عبد المنعم كهربا الذي سجل ثاني أهداف اللقاء مع بداية مجريات شوط اللقاء الثاني.

غيابات الوداد المغربي أمام الأهلي في النهائي

تأكد غياب ثنائي فريق الوداد المغربي زهير المترجي وعبدالله حيمود في لقاء الأهلي الأحد المقبل في إياب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وأكد البلجيكي سفين فاندنبروك، المدير الفني للوداد المغربي، اليوم الخميس، أن ثنائي الفريق المترجي وحيمود، سيغيبان عن مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد النادي الأهلي