أطباء البحيرة يمنحون الحياة لطفلة غرقت أمام والدها.. عادت من الموت

احتفى الشارع البحرواى ومنصات التواصل الاجتماعى بالشكر والتقدير لما قام به الفريق الطبي بمستشفى أدفينا، التابعة لمحافظة البحيرة، وذلك بعد أن نجح فى إنقاذ طفلة صغيرة بعد تعرضها لحادث غرق، حيث لم يكن أحد يتخيل، وهو ينظر إلى الفتاة الصغيرة التى لم تبلغ الثلاث سنوات، وهى محمولة على يد والدها، أو يرِد فى مُخيلته أدنى تفكير، بأن تلك الطفلة الصغيرة الهزيلة، التى يصرخ الجميع من الهلع من أجلها، سَيُكتَب لها النجاة مما أصابها، وذلك من هول ما أصابها، بعد تعرضها لحادث غرق.

البداية كانت بأن استقبل مستشفى إدفينا المركزي، طفلة صغيرة محمولة على الأيدى من الأهل والجيران، وهم فى حالة زعر وهلع شديد من غرق الطفلة فى الترعة الموجودة أمام منزلها فى غفلة من أهلها.

وقد كانت ملامح وجوههم جميعًا، تنطق بأن تلك الصغيرة فارقت الحياه للأبد، وأن والد الطفلة حين وصوله المستشفى، كان يردد “بنتي ماتت.. ما حدش يجيي جنبها وسيبوها ماتعملوش حاجة فيها”.

ولكن طاقم عمل الطوارئ بالمستشفى كان له رأى آخر، وقبلهم إرادة الله، عز وجل، فعلى الفور أعلنوا حالة الطوارئ، وتم عمل إنعاش قلبى رئوى للطفلة، حتى عاد القلب الساكن إلى العمل مرةً أخرى بعد عدة دورات، وعادت الطفلة تلتقط أنفاسها بعد أن كانت متوقفة عن التنفس، وتم شفط المياه المتراكمة من على الرئة للطفلة، التى كانت بكميات كبيرة.

كما تم شفط المياه من بطن الطفلة التى كانت إبتلعتها، وبعدها تم التواصل والتنسيق مع غرفة الطوارئ (١٣٧) وتم توفير مكان فى إحدى عنايات البحيرة، وتم إيداع الطفلة فى العناية بمستشفى دمنهور التعليمي، فى وجود الطبيبة لمياء خليفة (قائد فريق كود بلو بالمستشفى) التى لم تفارق الطفلة ورافقتها بالإسعاف حتى تم إيداعها بالعناية المركزة بمستشفى دمنهور التعليمى.

وعمت الفرحة العارمة جميع جنبات مستشفى إدفينا المركزي اليوم، بوصول والد الطفلة إلى المستشفى، ومعه (فيديو) للطفلة وهى تلعب وتجرى فى غرفتها بمستشفى دمنهو، وحاملًا معه علب الحلوى ليوزع على الجميع ابتهاجًا بنجاة ابنته، وللاحتفال مع طاقم العمل بالمستشفى بسلامة ابنته، فمن كان ينظر إليها من أهلها، كان يستعوضها عند الله، وهكذا كان الحال عند الفريق الطبي الذى باشرها بالرعاية الطبية منذ دخولها المستشفى، لكنهم لم يستسلموا لحظة واحدة لليأس، ولم يفقدوا الأمل، وبذلوا كل ما فى وسعهم لإنقاذ تلك الصغيرة، التي عادت للحياة من جديد بفضل العناية الإلهية، وجهود الفريق الطبي بالمستشفى.

هذا وقد أشادت د. نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بجهود ونجاح الفريق الطبي المشارك على سرعة ما تم من إجراءات طبية ساعدت على إنقاذ هذه الطفلة، مؤكدًا أن ذلك يأتي فى إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية مميزة.

وأعربت عن خالص شكرها وتقديرها لفريق الرعاية الحرجة والعاجلة، ولمدير المستشفى الدكتور حسام أبوخليفة، وللفريق الطبى، وفريق التمريض تقديرًا لمجهوداتهم ودورهم الكبير في تقديم خدمة طبية ذات جودة تليق بالمواطن المصري.

كما أكدت بلبع، أن ذلك يأتي في إطار التطوير المستمر للخدمات الصحية المقدمة لأهالي البحيرة وتذليل العقبات كافة أمام الحالات الحرجة والطارئة، مهما كانت من أجل تقديم خدمة طبية جيدة بمستشفيات البحيرة.