ضبط 194 طن قمح قبل تداولة بالسوق السوداء في البحيرة

واصلت مديرية تموين البحيرة، سلسة الضربات القوية ضد المتاجرين بأقوات المواطنين، حيث نفذت مديرية التموين برئاسة مجدي الخضر، حملات تموينية مكثفة بمراكز دمنهور وأبوحمص وحوش عيسى أسفرت عن ضبط 194 طن قمح محلي موسم حصاد 2023، تم تجميعهم داخل نقاط تجميع غير رسمية ، وتم التحفظ على المضبوطات وتوريدها لشون وصوامع المحافظة.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ستمرار توريد محصول القمح لموسم 2023م، وإلتزام المحافظة بتنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء للوصول إلى الكميات المستهدف توريدها هذا العام، مشيرةً إلى أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولابد من تضافر كافة الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف علي المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من إنتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

وأشارت أن إجمالي ما تم توريده لشون وصوامع المحافظة وكذا المنقولة للمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة من المحافظات الأخرى وأقماح الإكثار ( التقاوي ) بلغ ٣٧٢ ألف طن من محصول القمح لموسم حصاد ٢٠٢٣، وبلغت نسبة التوريد ٨٢٪ من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ ٣٠٢٤١٥ فدان، وذلك من خلال ٣٨ مركز تجميع بالمحافظة بسعة تخزينية تبلغ ٦١٩ طن .ووجهت الدكتورة/ نهال بلبع بضرورة تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام البالغ ٤٥٣ ألف طن نظراً لأهمية محصول القمح كمحصول إستراتيجي هام .

ومن جانب اخر قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالبحيرة بحملات مكبرة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية المختلفة بمراكز المحمودية، شبراخيت، حوش عيسى، وأسفرت الحملات عن، ضبط ٣٢ طن من المخللات والمواد الغذائية مختلفة الأصناف ومتنوعة غير صالحة للإستهلاك الآدمي ومنتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر، معدة ومعروضة للبيع والتداول بالأسواق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.