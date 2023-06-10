أسعار أضاحي العيد في الأسواق

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك 2023، حيث ينتظر الكثيرون هذه المناسبة لشراء الأضاحي لتوزيعها على المحتاجين، ما يجعلهم يبحثون عن أسعار الأضاحي 2023 في الأسواق المصرية، حتى يستطيعون شراء ما يرغبون به من الأضاحي بأسعار جيدة.

ويحرص الكثير من تجار المواشي على توفير جميع الأوزان والأنواع للمواطنين، حتى يستطيع كل منهم شراء ما يرغبون به.

وتختلف أسعار الأضاحي على حسب الوزن والنوع، ونرصد أسعار الأضاحي 2023 في مصر.

أسعار الأضاحى هذا العام:

وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن أسعار الأضاحي هذا العام تراجعت خلال الأيام الأخيرة حيث تراوح سعر العجول البقري، كيلو اللحوم القائم البقري نحو 125 جنيهًا للكيلو، وحتى 130 جنيهًا للكيلو.

وأضاف أبو صدام في تصريحات خاصة لبوابة الوفد الإلكترونية، أن سعر العجول الجاموسي: يتراوح سعر اللحوم القائم الجاموسي من 115 جنيهًا للكيلو، وحتى 120 جنيهًا.

أما سعر الخراف والضأن فيتراوح سعر اللحوم القائم من الخراف والضأن من 135 جنيهًا إلى 140 جنيهًا.

جدير بالذكر أنه قد أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن فتح باب الحجز على الأضاحي، بتخفيضات كبرى تصل إلى 30% عن أسعار السوق.

فيما تبدأ أسعار اللحوم الحية في المنافذ بسعر 125 جنيهًا، وتصل إلى 155 جنيهًا، ويمكن طرح الأضاحي بالبطاقة الشخصية.

أسعار الأضاحي 2023

وكشفت شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الأضاحي 2023 من المتوقع أن تتراجع خلال الفترة الحالية، حيث تراجعت أسعار الماشية خلال الأسبوع الجاري، وانخفض سعر الكيلو القائم منها بنحو 15 جنيهًا لتصل إلى 145 جنيهًا مقابل 160 جنيهًا الأسبوع الماضي، وفقًا لــ هيثم عبدالباسط، نائب رئيس الشعبة.

تراجع أسعار الأضاحي 2023

وتابع عبدالباسط، أن هناك تراجعًا في الإقبال على شراء الأضحية هذا العام نتيجة الارتفاع في أسعار الأضاحي 2023 مقارنة بالعام الماضي نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية التي كان لها أثر كبير على ارتفاع أسعار كل السلع والمنتجات عالميًا.