المفتى يوضح حكم شراء صكوك الأضاحي (فيديو)

قال الدكتور شوقي علَّام، مفتي الديار المصرية، إن صّكَّوك الأضاحي نوع من أنواع الوكالة، وهي جائزة في النيابة عن الذابح في الأضحية.

التوزيع يكون بحسب ما يُتَّفَقُ عليه بين المؤسسة والمضحِّي

وأضاف شوقى علام خلال حواره مع برنامج “نظرة”، المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامى حمدى رزق، مساء اليوم أنه يجوز لمن صَعُبَ عليه إقامةُ سُنَّة الأضحية بنفسه أن يُنيب عنه الجمعية الخيرية أو غيرها عن طريق هذا صكوك الأضاحي أو نحوه، وعلى الجمعية الخيرية عمل ما يلزم لاختيار الأضاحي وذبحها وتوزيعها طبقًا للأحكام الشرعية، موضحا: " التوزيع يكون بحسب ما يُتَّفَقُ عليه بين المؤسسة والمضحِّي.

صكوك الأضاحي هي آلية معتبرة فقهيًّا واجتماعيًّا

وأكد مفتي الديار المصرية أن صكوك الأضاحي هي آلية معتبرة فقهيًّا واجتماعيًّا، ولا حرج في توكيل المؤسسات المعتبرة والمعتمدة من الدولة للقيام بهذه المهمة في شكل صكوك، فالذي ينظر في واقعنا الحاضر يلحظ أن المجتمع فيه بعض المناطق كالقرى التي يعرف فيها الناس بعضهم البعض، لكن في المدن الكبرى لا توجد أماكن مهيأة لذبح الأضحية، فضلًا عن أن المضحي يريد أن يشترك معه الناس في تناول لحم هذه الأضحية، فمن المستحق في ظل عدم توافر البيانات,

الأوقاف تطرح صكوك الأضاحي سنويا

وتحرص وزارة الأوقاف كل عام على طرح صكوك الأضاحي للراغبين في المساهمة في توزيع لحوم الأضاحي على المحتاجين والفقراء، وذلك في جميع أنحاء الجمهورية، وهي خدمة تقدم خلال فترة موسم عيد الأضحى.



وأتاحت وزارة الأوقاف العديد من الوسائل للمواطنين الراغبين في المشاركة في شراء صكوك الأضاحي، وذلك بدءً من الآن وحتى أيام العيد، سواء من خلال الدفع الفوري، أو عن طريق الحسابات البنكية، أو من خلال التواصل مع مندوبي وزارة الأوقاف لتحصيل ثمن صكوك الأضاحي: «اشتريه وأنت في بيتك».

طرق الحصول على صك الأضحية من وزارة الأوقاف



- التواصل مع وزارة الأوقاف مباشرة أو عن طريق خدمة واتساب مع مندوبي الوزارة من خلال الأرقام التالية: 01015711280 -01146702020 - 01552563217 - 01223344789

شراء صك الاضحية عبر الحسابات البنكية



ويمكن للراغبين شراء صك الأضحية عبر الحسابات البنكية وهي كالتالي:

- حساب البنك المركزي: 2 / 22222 / 450 /9

- حساب ‏بنك مصر: 1400001009999999

‏- حساب البنك الأهلي: 0013070465285400014

- حساب ‏البنك الزراعي المصري: 919002000155711006

‏- البريد المصري على حساب: 0163600034039818

- خدمة فوري: كود 92791 للحوم السودانية.

- خدمة فوري: كود 92792 للحوم البلدية.

أسعار صك الأضحية من وزارة الأوقاف



هذا وقد جاءت أسعار صك الأضحية وفق للبيان الصادر عن وزارة الأوقاف كما يلي:

- صك الاضحية من اللحوم البلدية نحو 4000 جنيه.

- صك لأضحية من اللحوم السودانية نحو 2500 جنيه.

- صك الإطعام المتوفر طوال العام نحو 300 جنيه.