استدعاء عبدالقادر.. و6 لاعبين مواليد 2003 في تدريبات منتخب مصر

كشف محمد غرابة، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب، قرر استدعاء 6 لاعبين مواليد 2003 للمشاركة في تدريبات المنتخب يومي السبت والأحد المقبلين قبل العودة إلى أنديتهم، وذلك لمواجهة النقص العددي في صفوف المنتخب قبل السفر إلى المغرب لمواجهة غينيا يوم الأربعاء المقبل في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

واللاعبون الستة هم مصطفى مخلوف، حارس مرمى الأهلي، وخالد عوض، لاعب طلائع الجيش، أحمد نادر حواش ومحمد حمدي لاعبا إنبي، إياد عسقلاني لاعب الإسماعيلي، عمر فايد لاعب المقاولون العرب.

أكد غرابة أن اللاعبون الستة سيشاركون في التدريبات يومي السبت والأحد فقط، من دون الانتظام في المعسكر المغلق لمنتخب مصر أو السفر مع البعثة إلى المغرب، إلى جانب أنهم خارج اختيارات المنتخب الأوليمبي والقائمة النهائية المشاركة في تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد 2024 بباريس.

أضاف غرابة أن المدير الفني قرر استدعاء أحمد عبدالقادر لاعب الأهلي لصفوف منتخب مصر بدلًا من محمد هلال لاعب البنك الأهلي بعد إصابته في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري على أن ينضم عبدالقادر يوم الإثنين عقب انتهاء مباراة الوداد المغربي المقرر لها 11 يونيو الجاري.