وكيل تعليم دمياط يجتمع برؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة

عقد المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط إجتماعاً مع رؤساء لجان امتحان الثانوية العامة بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة المقرر أنطلاقها بعد غد الإثنين ١٢ يونيو .

وشدد وكيل الوزارة خلال الإجتماع على رؤساء اللجان بضرورة الإلتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الإمتحانات والمحافظة على انضباط العملية الامتحانية داخل اللجان وعدم السماح باصطحاب اجهزة الهاتف المحمول أو أى أجهزة الكترونية آخرى داخل مقر لجان سير الامتحان سواء من الطلبة أو الملاحظين.

وأكد عبد الرؤوف أن الطلاب أمانة في اعناقنا جميعا و يجب مراعاة العامل النفسي لهم والظروف الصحية والاطمئنان عليهم حتى آخر دقيقة فى زمن الامتحان مشددا على أن دور رئيس اللجنة أو المراقب هو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب على أن نضع دائما مصلحة الطالب في المقدمة.

مطالبا رؤساء اللجان بضرورة ضبط النفس وتوفير المناخ المناسب والهدوء كي يتمكن الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم.

وأكد وكيل الوزارة علي رؤساء اللجان بضرورة توجيه الملاحظين للتأكد من قيام كل طالب بكتابة بياناته علي أوراق الإجابات الخاصة به البابل شيت مؤكداً على ضرورة تواجدهم في اللجان في تمام الساعة السابعة صباحاً استعداداً لاستلام صناديق الأسئلة مع تواجد الملاحظين والمراقبين في الساعة الثامنة وذلك لتنظيم دخول الطلاب بالتنسيق مع مسئولي أمن اللجان و تفعيل استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن أي أجهزة في حوزة الطلاب وذلك من أجل تحقيق الانضباط داخل اللجان الامتحانية .