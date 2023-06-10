الإيقاع بتاجر مخدرات في حملة أمنية بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في وزارة الداخلية في ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة بدر.

وتبين أن بحوزته (24 كيس من مخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته أعترف بحيازته للمضبوطات.

وفي سياقٍ مُتصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية، حال تواجدهما أمام العقار محل سكن أحدهما، وعُثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الحشيــش وزنت 19 كيلو جراما - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى - 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية " ملك أحدهما - سيارة "ملك أحدهما" - هاتفين محمــــول).

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة، والسلاح بقصد حماية نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والمركبات لسهولة التوزيع.

كشف ملابسات فيديو تعرض سيدة للمضايقة

كما كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تعرض إحدى السيدات للمضايقة من قِبل شخص حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة.

بالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بدائرة قسم شرطة الأزبكية من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية) لمضايقته (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا) حال سيرهما بمحل البلاغ.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة للتحقيق.

وعلى جانبٍ آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية، حال تواجدهما أمام العقار محل سكن أحدهما، وعُثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الحشيــش وزنت 19 كيلو جراما - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى - 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية " ملك أحدهما - سيارة "ملك أحدهما" - هاتفين محمــــول).

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة، والسلاح بقصد حماية نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والمركبات لسهولة التوزيع.