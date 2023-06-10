السبت 10 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

الإيقاع بتاجر مخدرات في حملة أمنية بالقاهرة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في وزارة الداخلية في ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة بدر.

وتبين أن بحوزته (24 كيس من مخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته أعترف بحيازته للمضبوطات.

txt

القبض على 3 أشخاص بتهمة تصنيع المخدرات والاتجار بها

txt

المشدد 10 سنوات لمُتهم بالاتجار في المخدرات بسوهاج

وفي سياقٍ مُتصل،  تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية، حال تواجدهما أمام العقار محل سكن أحدهما، وعُثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الحشيــش وزنت 19 كيلو جراما - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى -  2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية " ملك أحدهما - سيارة "ملك أحدهما" - هاتفين محمــــول).

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة، والسلاح بقصد حماية نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والمركبات لسهولة التوزيع.

كشف ملابسات فيديو تعرض سيدة للمضايقة

كما كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تعرض إحدى السيدات للمضايقة من قِبل شخص حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة.

بالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بدائرة قسم شرطة الأزبكية من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية) لمضايقته (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا) حال سيرهما بمحل البلاغ.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة للتحقيق.

وعلى جانبٍ آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية، حال تواجدهما أمام العقار محل سكن أحدهما، وعُثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الحشيــش وزنت 19 كيلو جراما - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى -  2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية " ملك أحدهما - سيارة "ملك أحدهما" - هاتفين محمــــول).

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة، والسلاح بقصد حماية نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والمركبات لسهولة التوزيع.

مواد متعلقة

الداخلية تضبط تاجر مخدرات بحوزته 10 كيلو بانجو بالدقهلية

حملة أمنية بالقاهرة تلقي القبض على كبار اللصوص

سقوط 13 مسلحاً وتنفيذ 250 حكماً قضائياً في حملة أمنية بسوهاج

حملة طرق الأبواب بمدينة الخيالة للتوعية بترشيد استهلاك المياه

القبض على أب تعدى بالضرب على ابنته في الزاوية الحمراء

مديرية أمن القاهرة تلاحق مروجي السموم بالعاصمة
الجريدة الورقية