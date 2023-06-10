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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

بحضور رئيس هيئة قضايا الدولة

أعضاء هيئة قضايا الدولة الجُدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

وزير العدل ورئيس
وزير العدل ورئيس هيئة قضايا الدولة

أدى أعضاء هيئة قضايا الدولة الجُدد من دفعتي 2017، 2018 اليوم السبت الموافق 10/6/2023 اليمين القانونية أمام المستشار عمر مروان وزير العدل بحضور المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة وشهد لفيف من قيادات الوزارة والهيئة مراسم حلف اليمين الذي انعقد بالقاعة الكُبرى بديوان عام الوزارة. 

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المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية

وقد رحب وزير العدل برئيس هيئة قضايا الدولة وهنأ اعضاءها الجُدد على صدور قراري رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية على تعيينهم.

أعضاء هيئة قضايا الدوله الجُدد

ومن جانبه تقدم المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة بالشكر لرئيس الجمهورية على صدور هذه القرارات التي تدعم الهيئة، وهنأ الأعضاء الجدد على التحاقهم بالهيئة القضائية العريقة.

وزير العدل ورئيس هيئة قضايا الدولة

 وتم التقاط صور تذكارية للاعضاء الجُدد مع وزير العدل ورئيس هيئة قضايا الدولة وقيادات الوزارة والهيئة.

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