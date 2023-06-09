وزير العدل ينعى وزير الصحة الأسبق

نعى المستشار عمر مروان وزير العدل ببالغ الحزن والأسى الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة الأسبق الذي وافته المنية مساء أمس.

وأكد ان الفقيد صاحب مسيرة علمية متميزة، وكانت فترة توليه حقيبة وزارة الصحة حافلة بالإنجازات والعطاء في خدمة وطنه من خلال التشريعات ذات الصلة بوزارته وايضاً تطوير المنظومة الصحية من الناحيتين الفنية والإدارية.

وتقدم وزير العدل إلى أسرة الفقيد وكلية الطب بجامعة عين شمس بخالص العزاء سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.