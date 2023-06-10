السبت 10 يونيو 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

السيسي يتفقد الكلية الحربية فجر اليوم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي فى جولة تفقدية فجر اليوم بمقر الكلي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية فجر اليوم بمقر الكلية الحربية، وتحدث إلى طلبة وطالبات الكلية.

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جولة السيسي شهدت توافقًا مع زعماء أنجولا وزامبيا وموزمبيق وكينيا ومالاوي

وأثناء طريقه إلى الكلية تبادل التحيات مع عدد من المواطنين وراكبي الميكروباص فجرا.

الرئيس عبد الفتاح السيسي فى جولة تفقدية فجر اليوم بمقر الكلية الحربية

وفي سياق آخر عاد الرئيس إلى أرض الوطن بعد جولة خارجية في جنوب القارة الأفريقية شملت أنجولا وزامبيا وموزمبيق، في زيارات هي الأولى من نوعها لرئيس مصري، وتأتي استمرارًا وتأكيدًا للأولوية  التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع الأشقاء في القارة الأفريقية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي فى جولة تفقدية فجر اليوم بمقر الكلية الحربية

تضمنت جولة الرئيس المشاركة في قمة تجمع الكوميسا بلوساكا، حيث سلمت مصر رئاسة التجمع لزامبيا بعد عامين من الرئاسة الناجحة التي أسفرت عن تحسن ملموس في أداء التجمع على صعيد مؤشرات التبادل التجاري والصادرات البينية، والتكامل الصناعي والإصلاح المالي والإداري.

الرئيس عبد الفتاح السيسي فى جولة تفقدية فجر اليوم بمقر الكلية الحربية

كما شهدت الجولة توافقًا مصريًا مع زعماء أنجولا وزامبيا وموزمبيق، وكذا كينيا ومالاوي اللذين التقاهما الرئيس على هامش قمة الكوميسا، على العمل المكثف خلال المرحلة المقبلة لترجمة علاقات التآخي والمودة التاريخية بين مصر وأشقائها إلى خطوات عملية مدروسة لزيادة التعاون الاقتصادي، والاستثمارات المشتركة، والتبادل التجاري، ونقل الخبرات التنموية في مجالات عدة، تشمل مشروعات البنية التحتية والطاقة والتصنيع الدوائي والزراعي والاستزراع السمكي والثروة الحيوانية والصحة والتدريب وبناء القدرات.

الرئيس عبد الفتاح السيسي فى جولة تفقدية فجر اليوم بمقر الكلية الحربية

وشهدت الجولة أيضًا توافقًا في الرؤى حول القضايا الأفريقية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ضرورة حل وتسوية النزاعات وتوجيه موارد القارة نحو البناء والتنمية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي فى جولة تفقدية فجر اليوم بمقر الكلية الحربية
الرئيس عبد الفتاح السيسي فى جولة تفقدية فجر اليوم بمقر الكلية الحربية

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