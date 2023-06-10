السفير صلاح حليمة يوضح أهمية زيارة السيسي لزامبيا (فيديو)

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، إن زيارة الرئيس السيسى لزامبيا وأنجولا وموزمبيق، فى منطقة الجنوب الأفريقى تستهدف العلاقات الثنائية بين مصر وكلا منهم، وحضور اجتماع قمة تجمع الكوميسا.

اقرأ أيضًا.. السيسي: الحوار أسلم وسيلة لحل الخلافات.. (ِشاهد)

جولة الرئيس السيسى تعكس اهتمامه بمنطقة جنوب القارة الأفريقية



وأضاف "حليمة" خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن جولة الرئيس السيسى تعكس اهتمامه بمنطقة جنوب القارة الأفريقية، باعتبار أن هذه الجولة تدشن مرحلة جديدة فى العلاقات ما بين مصر والدول الثلاثة بصفة خاصة، لافتا إلى أن العلاقات بين مصر والدول الثلاث ربما كانت قاصرة على الجانب السياسى منذ استقلال كل منهما ودور مصر فى دعم حركة التحرر والاستقلال.



وتابع أن الزيارة للدول الثلاثة تدشن مرحلة جديدة من العلاقات بين الجانبين فى العديد من الملفات وتنبئ عن أن هناك رغبة فى التعاون بينهما، سواء كان ذلك فى التعاون الأمنى والعسكرى أو فى المجال السياسى بمعنى أن يكون هناك تشارو وتنسيق فيما يتعلق بالأزمات التى تشهدها القارة الأفريقية.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أنّ مصر لديها خبرات جيدة في المشروعات المختلفة بكل المجالات؛ لأن مصر خلال السنوات الثماني الماضية كان لها خطة استراتيجية كبيرة جدًا لإقامة بنية أساسية متطورة في كل المجالات، سواء في الطاقة، أو النقل والمواصلات والتعليم والصحة وكل ما يخص الدولة بمفهومها الواسع، لافتًا إلى أنه بحث مع نظيره الموزمبيقي ما يمكن أن تقدمه مصر في مجالات التدريب على مكافحة الإرهاب.

5 آلاف شركة بتشتغل ولديها قدرات وتستطيع تقديم خبراتها إلى دولة موزمبيق:

وأضاف "السيسي"، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس موزمبيق فيليب نيوسي، في 5 آلاف شركة بتشتغل ولديها قدرات وتستطيع تقديم خبراتها إلى دولة موزمبيق لنقل جزء من هذه التجربة في المجالات المختلفة إن كان هذا الأمر يناسبها”.

بناء سد جوليوس نيريري في تنزانيا:

وتابع: "مصر تقوم عبر شركة المقاولون العرب ببناء سد جوليوس نيريري في تنزانيا، وهو سد ضخم جدًا، ولدينا الخبرات لعمل أي شيء قد يكون فيه فائدة تعود بالنفع على موزمبيق".

بحثنا مع الرئيس الموزمبيقي ما يمكن تقديمه من مساعدة في المنطقة:

وأكد: "بحثنا مع الرئيس الموزمبيقي ما يمكن تقديمه من مساعدة في المنطقة التي تشهد شكلًا من أشكال الإرهاب في المستوى الصحي، وهذا الأمر سنكون مهتمين بالتنسيق فيه مع وزارة الصحة في موزمبيق لنرى ما يمكننا أن نقدمه في هذا المجال".