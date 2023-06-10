جولة السيسي شهدت توافقًا مع زعماء أنجولا وزامبيا وموزمبيق وكينيا ومالاوي

صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية في جنوب القارة الإفريقية والتى شملت أنجولا وزامبيا وموزمبيق، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف، أن الجولة شهدت توافقًا مصريًا مع زعماء أنجولا وزامبيا وموزمبيق، وكذا كينيا ومالاوي اللذين التقاهما الرئيس على هامش قمة الكوميسا، على العمل المكثف خلال المرحلة المقبلة لترجمة علاقات التآخي والمودة التاريخية بين مصر وأشقائها إلى خطوات عملية مدروسة لزيادة التعاون الاقتصادي، والاستثمارات المشتركة، والتبادل التجاري، ونقل الخبرات التنموية في مجالات عدة.

وأردف: “تشمل مشروعات البنية التحتية والطاقة والتصنيع الدوائي والزراعي والاستزراع السمكي والثروة الحيوانية والصحة والتدريب وبناء القدرات”.