المشدد 10 سنوات لمُتهم بالاتجار في المخدرات بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، حُكماً بمعاقبة مُتهم بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين بدائرة مركز المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز المنشأة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين بدائرة المركز وترويج بضاعته على المتعاطين وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو وزنت 93 جراما وبمواجهته اعترف بالاتجار فى الشابو وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

السجن عام لمُتهم بترويج الحشيش

وعلى جانب آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الحشيش فى مدنية نصر، بالسجن لمدة عام وتغريمه 10 آلاف جنيه. القضاء

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين صادق، وبحضور أحمد عادل وكيل النيابة، ومحمد طه أمين السر، وكشف أمر الإحالة، أن المتهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، أحرز بقصد الاتجار جوهر لمخدر الحشيش وسلاح أبيض.

وأوضح أمر الإحالة، أنه حال مرور معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر بدائرة القسم، لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم، جالساً بالطريق العام محرزاً سلاح أبيض بدون مسوغ قانونى وبضبطه وتفتيشه عثر معه على قطعة لجوهر، الحشيش المخدر أحرزها بقصد التعاطى في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سيدة بالسجن 3 سنوات، بتهمة الاتجار فى مخدر الهيروين.

كشفت تحقيقات نيابة المطرية حول واقعة ضبط سيدة بتهمة ترويج مخدر الهيروين فى المطرية، أنها استغلت منزلها لتخزين المواد المخدرة وتوزيعها على عملائها فى المنطقة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة قامت باستقطاب عدد من العاطلين المسجلين خطر، بقصد تكوين تشكيل عصابي لمساعدتها فى توزيع مخدر الهيروين على عملائها، متخذة من دائرة القسم مكانا لها لمزاولة نشاطها الآثم.

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط سيدة لها معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية)، وذلك أثناء تواجدها بدائرة القسم، حيث ضبط بحوزتها على كمية كبيرة من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول، وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد ترويجها على عنلائها، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة ، التى أمرت بحبسها على ذمة التحقيق.