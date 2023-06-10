سعر الريال السعودي صباح اليوم السبت في ماكينات الـ ATM

سعر الريال السعودي..شهد سعر الريال السعودي خلال التداولات الآلية خلال الفترة الصباحية بماكينات الـATM استقرارًا، لتقف على أخر معدل سعري شهده الريال خلال الفترات السابقة، مسجلًا فى بنكى الأهلى المصرى ومصر سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، كما استقر فى البنك المركزى المصرى عند 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الريال السعودي صباح اليوم السبت في ماكينات الـATM، ليقف مستقرا على آخر تحديث له يوم الخميس الماضي، ويهتم حجيج بيت الله الحرام في هذه الايام لمعرفة كل ما يخص سعر الريال السعودي ومتابعته، إذ يسعون للحصول عليه وشراءه عند سفرهم إلى المملكة العربية السعودية.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالآتي:

الريال السعودي

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

8.22 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

8.18 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

8.23 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

8.18 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.