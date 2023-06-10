" اطمن على ابنك " ..حملة طبية للكشف على طلبة المدارس

في الاسماعيليه:

أعلن الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية انطلاق مبادرة " اطمن على ابنك" أمس الجمعة والتي أطلقتها الهيئه العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية .

وأشار أن الحملة تستهدف توقيع الكشف الطبي علي طلاب المدارس في بدايه كل مرحله تعليمه (رياض الاطفال و الصف الأول الابتدائي و المنقولين للصف الاول الإعدادي و الثانوي).

" اطمن على ابنك" حملة طبية للكشف على طلاب المراحل التعليمية بالإسماعيلية

وقال ان الفحص الطبي متاح في وحدات ومراكز الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية كل جمعة ابتداءا من الجمعـة 9 يونيو من الـثامنة صباحـاً حتى الثامنة مســـا۽وسيكون موعد الفحـص كـل جمعـة من كـل أسبــوع وحتى 29 سبتمبر.

واكد إن على ولي الامــر إحضـــار شهــادة ميلاد الطالب و صــورة شخصيــة وكـارت الأسـرة الخاص بالتأميــن الشامـل ) ويتم الحجز على الخط الساخن على رقم 15344