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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

في الاسماعيليه:

" اطمن على ابنك " ..حملة طبية للكشف على طلبة المدارس

أعلن الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية انطلاق مبادرة " اطمن على ابنك" أمس الجمعة  والتي أطلقتها الهيئه العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية .

 وأشار  أن الحملة تستهدف توقيع الكشف الطبي علي طلاب المدارس في بدايه كل مرحله  تعليمه (رياض الاطفال و الصف الأول الابتدائي و المنقولين للصف الاول الإعدادي و الثانوي).

" اطمن على ابنك" حملة طبية للكشف  على طلاب المراحل التعليمية بالإسماعيلية 

وقال  ان الفحص الطبي متاح في وحدات ومراكز الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية كل جمعة ابتداءا من  الجمعـة 9 يونيو  من الـثامنة  صباحـاً حتى الثامنة  مســـا۽وسيكون موعد  الفحـص كـل جمعـة من كـل أسبــوع وحتى 29 سبتمبر.

واكد إن على ولي الامــر إحضـــار شهــادة ميلاد الطالب و صــورة شخصيــة  وكـارت الأسـرة الخاص بالتأميــن الشامـل ) ويتم الحجز على الخط الساخن على رقم   15344

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